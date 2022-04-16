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    Роспотребнадзор разрешил ввозить из Турции перец и четыре вида фруктов

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    2 комментария

    Ограничения на ввоз в Россию турецких перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов сняли по решению Роспотребнадзора, 16 апреля сообщили на сайте ведомства.

    В надзорном органе подчеркнули, что этого удалось добиться «благодаря усилению контроля за содержанием пестицидов» как со стороны Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, так и со стороны производителей и экспортеров перца и фруктов.

    Решение было принято по результатам выездной проверки и отбора проб продукции в лаборатории: превышения допустимых уровней содержания вредных веществ анализ не выявил.

    На задержки импортных поставок овощей и фруктов из-за тщательных проверок Роспотребнадзора ретейлеры жаловались еще в начале февраля этого года.

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    Комментарии (2)

    VKuser86771196
    Не разжиреть бы с таких щедрот.
    just.dont
    > В надзорном органе подчеркнули, что этого удалось добиться «благодаря усилению контроля за содержанием пестицидов»

    А случайно не благодаря логистическому эмбарго со стороны широкого круга стран и организаций?
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