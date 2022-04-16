Роспотребнадзор разрешил ввозить из Турции перец и четыре вида фруктов

Ограничения на ввоз в Россию турецких перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов сняли по решению Роспотребнадзора, 16 апреля сообщили на сайте ведомства.
В надзорном органе подчеркнули, что этого удалось добиться «благодаря усилению контроля за содержанием пестицидов» как со стороны Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, так и со стороны производителей и экспортеров перца и фруктов.
Решение было принято по результатам выездной проверки и отбора проб продукции в лаборатории: превышения допустимых уровней содержания вредных веществ анализ не выявил.
На задержки импортных поставок овощей и фруктов из-за тщательных проверок Роспотребнадзора ретейлеры жаловались еще в начале февраля этого года.