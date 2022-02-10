Ретейлеры пожаловались на задержки поставок импортных овощей и фруктов из-за тщательных проверок Роспотребнадзора

Как сообщают «Ведомости» 10 февраля со ссылкой на четырех ретейлеров, в портах скопились контейнеры с импортными фруктами и овощами. По словам коммерческого директора ГК «Красный Яр» Вадима Журова, продукты стали дольше проходить таможню и чаще отправляться на досмотры и карантин. В результате плодоовощная продукция может находиться в пути до восьми дней дольше, а это приводит к потере качества.

Торговые сети столкнулись с задержками импортных поставок овощей и фруктов. По некоторым позициям — например, по цитрусовым — уже образовался дефицит. Роспотребнадзор усилил контроль за продукцией, но ретейлеры недовольны, что из-за нарушений отдельных импортеров блокируются все поставки из стран производства.

Другой ретейлер сообщил журналистам о задержках в порту Новороссийска, которые составляют в среднем больше семи дней, а по некоторым грузам могут превышать три недели.



Представитель торговой сети «Верный» отметил небольшие задержки поставок апельсинов, лимонов, грейпфрутов, турецких мандаринов. Срок их пребывания на границе растянулся в среднем с двух до пяти дней. Кроме них проверкам подвергаются турецкие лимоны. Учитывая, что на российском рынке дефицит апельсинов, лимонов и грейпфрутов, поставщики воспользовались ситуацией и подняли закупочные цены втрое. При этом в «Верном» добавили, что не повысили цены на прилавках.



Роспотребнадзор следит за оборотом опасных продуктов, в том числе содержащих «незаявленные химические вещества». Ведомство с 13 октября 2021 года усилило контроль за поставками из Турции, Ирана, Египта, ЮАР, Вьетнама и других стран. Из-за этого под запрет попала продукция 88 производителей овощей и фруктов. В конце 2021 года приостановлен ввоз всего турецкого перца, винограда и гранатов, иранского перца, с января 2022 года — в немилость попали турецкие апельсины и грейпфруты.

