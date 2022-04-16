Рост продолжается: Петербург вырвался в лидеры по числу заразившихся ковидом

Коронавирусная статистика в России после небольшого подъёма снова пошла на спад. Но не в Петербурге.
Как сообщает 16 апреля портал «Стопкоронавирус.рф», за минувшие сутки в городе выявлен 671 новый случай заражения COVID-19 против 619 накануне. Летальную статистику пополнили 16 смертей (в предыдущие дни соответственно 15, 14 и 10).
При этом меньше стало госпитализированных: 132 за сутки против 152 накануне. А выздоровевших больше: 826 против 701.
В целом по России за сутки зафиксировано
Петербург вырвался на первое место среди российских регионов по числу заболевших за сутки. В Москве выявлено 634 случая, в Свердловской области — 574.