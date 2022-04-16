Рост продолжается: Петербург вырвался в лидеры по числу заразившихся ковидом

Коронавирусная статистика в России после небольшого подъёма снова пошла на спад. Но не в Петербурге.

Как сообщает 16 апреля портал «Стопкоронавирус.рф», за минувшие сутки в городе выявлен 671 новый случай заражения COVID-19 против 619 накануне. Летальную статистику пополнили 16 смертей (в предыдущие дни соответственно 15, 14 и 10).



При этом меньше стало госпитализированных: 132 за сутки против 152 накануне. А выздоровевших больше: 826 против 701.

