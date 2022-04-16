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    COVID-19

    Рост продолжается: Петербург вырвался в лидеры по числу заразившихся ковидом

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    3 комментария

    Коронавирусная статистика в России после небольшого подъёма снова пошла на спад. Но не в Петербурге.

    Как сообщает 16 апреля портал «Стопкоронавирус.рф», за минувшие сутки в городе выявлен 671 новый случай заражения COVID-19 против 619 накануне. Летальную статистику пополнили 16 смертей (в предыдущие дни соответственно 15, 14 и 10).

    При этом меньше стало госпитализированных: 132 за сутки против 152 накануне. А выздоровевших больше: 826 против 701.

    Скриншот с сайта <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/" class="io-leave-page _" target="_blank">«Стопкоронавирус.рф»</a>
    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
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    В целом по России за сутки зафиксировано 11 095 новых случаев коронавируса (накануне 11 432), подтверждено 240 летальных исходов (261). Госпитализированы 2 923 человека, на 1,95 % больше, чем с 15 апреля. Выписаны в связи с выздоровлением 19 006 человек, что на 2,65 % меньше, чем 15 апреля.

    Петербург вырвался на первое место среди российских регионов по числу заболевших за сутки. В Москве выявлено 634 случая, в Свердловской области — 574.

    Скриншот с сайта <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/" class="io-leave-page _" target="_blank">«Стопкоронавирус.рф»</a>
    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»

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    Комментарии (3)

    Opioman
    Когда вся страна погружается в бездну — уже не до ковида
    syshsun
    Если уже успели имущество с Ленэкспо распродать налево,самое время запросить еще XL-лимонов под новое разбазаривание.
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