Ковид начал наступление. Заболевших и смертей стало больше и в Петербурге, и в России

Коронавирусная статистика пошла в рост и в Петербурге, и в целом по России.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 15 апреля, за минувшие сутки в Петербурге выявлено 619 новых случаев заболевания COVID-19. Вчера сообщалось о 604, 13 апреля — о 587. Смертей тоже стало больше. За сутки летальную статистику пополнили 15 случаев (накануне 14, а до этого 10).



Госпитализированы 152 человека за сутки против 130 накануне. Выздоровел 701 человек (накануне 1 348).



В целом по России выявлено 11 432 новых случая COVID-19 против 11 348 накануне. Подтверждён 261 летальный исход против 254. Госпитализировано 2 867 человек, на 8,43% меньше, чем накануне. Выписаны в связи с выздоровлением на 10,6% меньше — 19 523 человека.

