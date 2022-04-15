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    COVID-19

    Ковид начал наступление. Заболевших и смертей стало больше и в Петербурге, и в России

    4760
    14 комментариев

    Коронавирусная статистика пошла в рост и в Петербурге, и в целом по России.

    По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 15 апреля, за минувшие сутки в Петербурге выявлено 619 новых случаев заболевания COVID-19. Вчера сообщалось о 604, 13 апреля — о 587. Смертей тоже стало больше. За сутки летальную статистику пополнили 15 случаев (накануне 14, а до этого 10).

    Госпитализированы 152 человека за сутки против 130 накануне. Выздоровел 701 человек (накануне 1 348).

    В целом по России выявлено 11 432 новых случая COVID-19 против 11 348 накануне. Подтверждён 261 летальный исход против 254. Госпитализировано 2 867 человек, на 8,43% меньше, чем накануне. Выписаны в связи с выздоровлением на 10,6% меньше — 19 523 человека.

    Москва обгоняет Петербург по заболевшим (766 за сутки). В Свердловской области 582 случая.

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    Комментарии (14)

    LED22
    Статистика по ковиду прямопропорциональна рейтингу Путина. Последний опрос показал -5%.
    Cashmare
    и прям вот так сразу статистика смертности пошла в рост? это как, заболел и сразу помер, день в день?
    муматор
    о, есть чем отвлечь население, да?
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