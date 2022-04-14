В Петербурге зафиксирован рост числа заражений ковидом и смертей

В Петербурге выросло число новых случаев заражения коронавирусом и число смертей, зафиксированных за минувшие сутки. В целом по России показатели снижаются. Информацию сообщает 14 апреля оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За сутки в Петербурге выявили 604 новых заражения. 13 и 12 апреля сообщалось соответственно о 587 и о 508 заболевших. 11 апреля это число было выше — 609, а до этого — 617.



Смертельная статистика, которая характеризуется большим разбросом, показала рост на 40 % — 14 летальных исходов против 10 за предыдущие сутки. Однако 12 апреля сообщалось о 16, а до этого — о 12.

