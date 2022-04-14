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    COVID-19

    В Петербурге зафиксирован рост числа заражений ковидом и смертей

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    11 комментариев

    В Петербурге выросло число новых случаев заражения коронавирусом и число смертей, зафиксированных за минувшие сутки. В целом по России показатели снижаются. Информацию сообщает 14 апреля оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
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    За сутки в Петербурге выявили 604 новых заражения. 13 и 12 апреля сообщалось соответственно о 587 и о 508 заболевших. 11 апреля это число было выше — 609, а до этого — 617.

    Смертельная статистика, которая характеризуется большим разбросом, показала рост на 40 % — 14 летальных исходов против 10 за предыдущие сутки. Однако 12 апреля сообщалось о 16, а до этого — о 12.

    Число госпитализированных ковидных пациентов в Петербурге стало ниже — 130 против 135 накануне. Число выздоровевших тоже — 1 348 против 2 566.

    По числу заражений Петербург занимает третье место по стране. На первом Москва (868), на втором Свердловская область (612).

    В России за сутки выявлено 11 348 новых случаев COVID-19 (накануне — 11 754), подтверждено 254 летальных исхода (накануне — 267). Госпитализирован 3 131 человек, что на 5 % меньше по сравнению с 13 апреля. Выписаны 21 853 выздоровевших человека — на 22,3 % меньше, чем накануне.

    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»

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    Комментарии (11)

    Avocat
    Врачебное лобби активизировалось
    А13579
    У вакцины срок годности истекает?
    lykov20
    "Фонтанка" обходится штатными цензорами, или фильтруется специальными органами?
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