В Петербурге зафиксирован рост числа заражений ковидом и смертей

В Петербурге выросло число новых случаев заражения коронавирусом и число смертей, зафиксированных за минувшие сутки. В целом по России показатели снижаются. Информацию сообщает 14 апреля оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За сутки в Петербурге выявили 604 новых заражения. 13 и 12 апреля сообщалось соответственно о 587 и о 508 заболевших. 11 апреля это число было выше — 609, а до этого — 617.
Смертельная статистика, которая характеризуется большим разбросом, показала рост на
Число госпитализированных ковидных пациентов в Петербурге стало ниже — 130 против 135 накануне. Число выздоровевших тоже —
По числу заражений Петербург занимает третье место по стране. На первом Москва (868), на втором Свердловская область (612).
В России за сутки выявлено