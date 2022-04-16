На арестованного после суицида школьниц жителя Мурино продолжают сыпаться уголовные дела

Волгоградец, задержанный в Мурино по следам гибели двух школьниц в Калининском районе Петербурга, обзавелся новым уголовным делом, сидя в СИЗО. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 апреля.



Немного предыстории. В феврале у дома на Маршала Блюхера нашли мертвыми двух школьниц, СК возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства. Через телефон одной из них следователи вышли на 33-летнего жителя Мурино, он был задержан. Мужчине вменяют «получение сексуальных услуг несовершеннолетнего». В его телефоне тогда были найдены снимки обнаженной девочки-подростка, которая погибла.

