    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 0

    5 м/с, с-в

    772мм

    61%

    Подробнее
    usd80.04eur87.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    На арестованного после суицида школьниц жителя Мурино продолжают сыпаться уголовные дела

    4794
    5 комментариев

    Волгоградец, задержанный в Мурино по следам гибели двух школьниц в Калининском районе Петербурга, обзавелся новым уголовным делом, сидя в СИЗО. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 апреля.

    Немного предыстории. В феврале у дома на Маршала Блюхера нашли мертвыми двух школьниц, СК возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства. Через телефон одной из них следователи вышли на 33-летнего жителя Мурино, он был задержан. Мужчине вменяют «получение сексуальных услуг несовершеннолетнего». В его телефоне тогда были найдены снимки обнаженной девочки-подростка, которая погибла.

    15 апреля СК возбудил дело по статье о развратных действиях. Поводом стали свидетельства потерпевшей, которая рассказала, что подозреваемый занимался сексом с той погибшей девушкой у нее на глазах.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    Slava_Rossii
    Наверное девушки хотели лёгкого заработка. Школьницы пошли уже не те.
    AlBerkut
    Свидетельства (может всё же свидетельские показания, а?) какой потерпевшей? Которая погибла самовылепившись?
    Так кто на ком стоял? ©
    bluxer
    На глазах - это слишком. Лучше уж на ушах.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний