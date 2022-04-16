Антициклон добрался до Петербурга, но температура пока ниже нормы

Погода благосклонна к петербуржцам: солнце вернулось даже раньше, чем ожидалось. Отказываться от тёплых курток и шапок пока не стоит, тепло набирает силу постепенно.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 апреля в Петербурге будет облачно с прояснениями, днём без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный, порывистый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1 — плюс 1 градуса, в дневные часы повысится до плюс 5–7.



Метеорологические условия в регионе сегодня формирует гребень антициклона, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.



«При переменной облачности в регионе обойдётся без осадков, но температурные показатели пока останутся немного ниже климатической нормы. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы. В воскресенье без осадков и станет немного теплее», — пишет Леус.

