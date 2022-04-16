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    Антициклон добрался до Петербурга, но температура пока ниже нормы

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    Погода благосклонна к петербуржцам: солнце вернулось даже раньше, чем ожидалось. Отказываться от тёплых курток и шапок пока не стоит, тепло набирает силу постепенно.

    Петербург, начало апреля
    Петербург, начало апреляФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 апреля в Петербурге будет облачно с прояснениями, днём без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный, порывистый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1 — плюс 1 градуса, в дневные часы повысится до плюс 5–7.

    Метеорологические условия в регионе сегодня формирует гребень антициклона, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «При переменной облачности в регионе обойдётся без осадков, но температурные показатели пока останутся немного ниже климатической нормы. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы. В воскресенье без осадков и станет немного теплее», — пишет Леус.

    По данным СЗ УГМС, в ночь на 17 апреля ожидается минус 2–4 градуса, а днём плюс 9–11. А в понедельник — ещё на два градуса теплее.

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов вчера рассказывал о том, что антициклон Spiro, идущий на смену циклону Quella, принесёт в Петербург потепление вплоть до плюс 15 градусов.

    Петербург, начало апреля
    Петербург, начало апреляФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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