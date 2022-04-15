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    Есть надежда на «синенького». Тепло Петербургу обещает «Спиро»

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    2 комментария

    После прохладных выходных в Петербург, как ожидается, вернётся тепло. Его принесёт новый антициклон. В прогнозе — до плюс 15 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов обратился с хорошей новостью ко «всем, ждущим тепла». Ждать осталось недолго.

    Пока в Петербурге дождливо и прохладно, такая погода сохранится и в субботу, «в ночные и утренние часы по области даже с мокрым снегом». В этом виноват циклон Quella, который «медленно пришел с запада и испортил нам погоду».

    Фото из телеграм-канала Александра Колесова <a href="https://t.me/kammeteo" class="_ io-leave-page" target="_blank">«О погоде в Петербурге»</a>
    Фото из телеграм-канала Александра Колесова «О погоде в Петербурге»
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    «Но все это уже можно забывать и внимательно рассмотреть вот того «синенького», который называется Spiro. Мы уже долго обещаем тепло к третьей декаде апреля, вот и приближается этот период. Уже с воскресенья этот антициклон начнет определять погоду в нашем регионе, поэтому на следующей неделе встречаем долгожданное тепло. Можно будет отойти от дневной градации температуры воздуха +5…+10 градусов, которая сохранялась все эти дни, и почувствовать, что такое +10…+15 градусов», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.

    Погода благодаря антициклону будет преимущественно сухая и солнечная. Ветер восточный, даже северо-восточный, но слабый, добавляет синоптик.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото из телеграм-канала Александра Колесова <a href="https://t.me/kammeteo" class="_ io-leave-page" target="_blank">«О погоде в Петербурге»</a>
    Фото из телеграм-канала Александра Колесова «О погоде в Петербурге»

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    Комментарии (2)

    NoName1234
    Ну естественно…. В будни хорошая погода, а в выходные будет снег/дождь/метель/смерч…. Все что угодно, только не солнце 👿👿👿👿
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