Есть надежда на «синенького». Тепло Петербургу обещает «Спиро»

После прохладных выходных в Петербург, как ожидается, вернётся тепло. Его принесёт новый антициклон. В прогнозе — до плюс 15 градусов.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов обратился с хорошей новостью ко «всем, ждущим тепла». Ждать осталось недолго.
Пока в Петербурге дождливо и прохладно, такая погода сохранится и в субботу, «в ночные и утренние часы по области даже с мокрым снегом». В этом виноват циклон Quella, который «медленно пришел с запада и испортил нам погоду».
«Но все это уже можно забывать и внимательно рассмотреть вот того «синенького», который называется Spiro. Мы уже долго обещаем тепло к третьей декаде апреля, вот и приближается этот период. Уже с воскресенья этот антициклон начнет определять погоду в нашем регионе, поэтому на следующей неделе встречаем долгожданное тепло. Можно будет отойти от дневной градации температуры воздуха +5…+10 градусов, которая сохранялась все эти дни, и почувствовать, что такое +10…+15 градусов», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.
Погода благодаря антициклону будет преимущественно сухая и солнечная. Ветер восточный, даже северо-восточный, но слабый, добавляет синоптик.