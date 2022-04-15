    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 0

    3 м/с, сев

    764мм

    89%

    Подробнее
    usd81.29eur88
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Почувствуй себя в тылу. Петербургу обещают неустойчивую погоду и местами снег

    4834
    4 комментария

    В пятницу, 15 апреля, Петербург и Ленинградская область находятся в тылу циклона. Температура здесь плюсовая, хотя и ниже нормы, ожидаются осадки.

    ПоделитьсяПоделиться

    ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует облачную с прояснениями погоду, небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 1–3, днём поднимется до 4–6 градусов.

    Как поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, синоптическую ситуацию сегодня формирует тыловая, холодная часть циклона, уходящего в центр европейской России.

    «Его усилиями в регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха +4…+6 градусов, по области +2…+7 градусов. Такие значения на 1–2 градуса ниже климатической нормы середины апреля. Ветер северный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — отмечает Леус.

    В субботу вероятны кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, и чуть теплее, чем сегодня. В ночь на воскресенье СЗ УГМС обещает до минус 4 градусов.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    NoName1234
    Какой снег???
    На следующей неделе майле показывает +21 вообще то!!!!!
    aprahka
    Хороший заголовок.Почувствуй себя в ж..пе.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний