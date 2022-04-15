Почувствуй себя в тылу. Петербургу обещают неустойчивую погоду и местами снег

В пятницу, 15 апреля, Петербург и Ленинградская область находятся в тылу циклона. Температура здесь плюсовая, хотя и ниже нормы, ожидаются осадки.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует облачную с прояснениями погоду, небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 1–3, днём поднимется до 4–6 градусов.



Как поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, синоптическую ситуацию сегодня формирует тыловая, холодная часть циклона, уходящего в центр европейской России.



«Его усилиями в регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха +4…+6 градусов, по области +2…+7 градусов. Такие значения на 1–2 градуса ниже климатической нормы середины апреля. Ветер северный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — отмечает Леус.

