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    Наставник юных разведчиков из Петербурга стал фигурантом уголовного дела о половом сношении с ребёнком

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    6 комментариев

    Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего экс-руководителя отряда Организации российских юных разведчиков (ОРЮР) из Петербурга.

    Ему вменяют занятия сексом со скаутом, не достигшим 16-летнего возраста. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 апреля.

    Из информации в открытых источниках следует, что задержанный ранее в ОРЮР был ведущим штаб-инструктором. В интернете есть видео, где он в берете, гольфах и с бородой выстраивает скаутов-разведчиков и отдает им команды. «Фонтанка» писала, что мужчиной заинтересовались после сообщения медицинского психолога из Пушкина. Женщина рассказала, что с 2017 по 2020 год ее ныне 17-летний клиент подвергался сексуальному насилию со стороны руководителя отряда. Вероятный любитель мальчиков задержан и помещен в ИВС, скоро ему изберут меру пресечения.

    По данным «Фонтанки», последняя работа «разведчика» с детьми не связана.

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    Комментарии (6)

    Кремлебот вне категорий
    детский психолог в 17ть лет?! это точно был "юный разведчик", а не пациент интерната для "особенных"=УО детей?
    274631457
    Дебилизм до смешного. Ток недавно двое сели за убийство "педофила" , а наводчик ребенок сказала что пошутила так как ей было скучно - никакой ответственности . Тут 17 летний , посмотрим чем кончится , если сядет то его там точно .....
    Dim22
    Разведчики они такие
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