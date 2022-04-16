Наставник юных разведчиков из Петербурга стал фигурантом уголовного дела о половом сношении с ребёнком

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего экс-руководителя отряда Организации российских юных разведчиков (ОРЮР) из Петербурга.
Ему вменяют занятия сексом со скаутом, не достигшим 16-летнего возраста. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 апреля.
Из информации в открытых источниках следует, что задержанный ранее в ОРЮР был ведущим штаб-инструктором. В интернете есть видео, где он в берете, гольфах и с бородой выстраивает скаутов-разведчиков и отдает им команды. «Фонтанка» писала, что мужчиной заинтересовались после сообщения медицинского психолога из Пушкина. Женщина рассказала, что с 2017 по 2020 год ее ныне 17-летний клиент подвергался сексуальному насилию со стороны руководителя отряда. Вероятный любитель мальчиков задержан и помещен в ИВС, скоро ему изберут меру пресечения.
По данным «Фонтанки», последняя работа «разведчика» с детьми не связана.