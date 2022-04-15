Участник кружка юных разведчиков в Петербурге пожаловался психологу на многолетние домогательства со стороны взрослого наставника

Полиции Невского района предстоит разобраться в сложных взаимоотношениях внутри кружка юных разведчиков.
О том, что в нем могут твориться неблаговидные дела, в правоохранительные органы накануне днем сообщила детский психолог, стало известно «Фонтанке» 15 апреля. По предварительной информации, её 17-летний пациент сообщил о том, что с 2017-го по 2020 год состоял в кружке и постоянно подвергался сексуальному насилию со стороны одного из руководителей отряда — 29-летнего жителя петербуржца.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.