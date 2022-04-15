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    Участник кружка юных разведчиков в Петербурге пожаловался психологу на многолетние домогательства со стороны взрослого наставника

    1184
    3 комментария

    Полиции Невского района предстоит разобраться в сложных взаимоотношениях внутри кружка юных разведчиков.

    О том, что в нем могут твориться неблаговидные дела, в правоохранительные органы накануне днем сообщила детский психолог, стало известно «Фонтанке» 15 апреля. По предварительной информации, её 17-летний пациент сообщил о том, что с 2017-го по 2020 год состоял в кружке и постоянно подвергался сексуальному насилию со стороны одного из руководителей отряда — 29-летнего жителя петербуржца.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (3)

    LanaKo
    Спалился. Тест не пройден
    Инкогнито2021
    Прививали Патриотизм
    BobCat2
    Юного разведчика целовали в живот, как это заведено у опытных разведчиков?
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