Блинкен заявил, что боевые действия на Украине могут продлиться до конца года

Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с европейскими союзниками заявил, что боевые действия на Украине могут продлиться до конца 2022 года. Об этом со ссылкой на собственные источники 15 апреля сообщает CNN.



По информации американского телеканала, официальные лица США и Европы все чаще приходят к выводу, что краткосрочного конца конфликту не предвидится. Источники CNN подчеркнули, что трудно точно предсказать, как долго может продолжаться спецоперация, поскольку позиция Москвы по отношению к Киеву не изменилась.