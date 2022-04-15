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    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Блинкен заявил, что боевые действия на Украине могут продлиться до конца года

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    3 комментария

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с европейскими союзниками заявил, что боевые действия на Украине могут продлиться до конца 2022 года. Об этом со ссылкой на собственные источники 15 апреля сообщает CNN.

    По информации американского телеканала, официальные лица США и Европы все чаще приходят к выводу, что краткосрочного конца конфликту не предвидится. Источники CNN подчеркнули, что трудно точно предсказать, как долго может продолжаться спецоперация, поскольку позиция Москвы по отношению к Киеву не изменилась.

    Ранее, по данным CNN, советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что боевые действия будут продолжаться «месяцами или даже дольше», в то время как два других европейских чиновника высказали мнение, что боевые действия на востоке Украины могут продлиться от четырех до шести месяцев, а затем привести к тупику.

    «Фонтанка» писала, что в начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на скорое завершение спецоперации на Украине. Сенатор Андрей Климов 15 апреля, в свою очередь, также заявил, что Россия не собирается ее затягивать.

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    Комментарии (3)

    xepnuminu
    я думаю раньше бункер заварят
    267188598
    Не авторитетно. Много они чего прогнозировали - ничего не сходилось. Господа соврамши!
    Главный спец по технике консервации
    ИзраИль, говорят, всю историю воюет. Так что "до конца года" это очень по божески.
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