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    Песков выразил надежду на скорое завершение спецоперации на Украине и рассказал о «значительных потерях»

    В Кремле надеются на скорое завершение спецоперации на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News.

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    «Надеемся, что спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров», — сказал он. По его словам, все зависит от позиции Киева.

    Также Пескова спросили о якобы потере Россией «тысяч солдат и сотен танков» в ходе боевых действий. Представитель Кремля подчеркнул, что у корреспондента «неверное понимание событий».

    «Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — сказал Песков.

    Последний отчет Минобороны о погибших военнослужащих в ходе спецоперации датируется 25 марта. Тогда говорилось о 1 351 погибшем и 3 825 раненых.

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