Песков выразил надежду на скорое завершение спецоперации на Украине и рассказал о «значительных потерях»

«Надеемся, что спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров», — сказал он. По его словам, все зависит от позиции Киева.



Также Пескова спросили о якобы потере Россией «тысяч солдат и сотен танков» в ходе боевых действий. Представитель Кремля подчеркнул, что у корреспондента «неверное понимание событий».

«Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — сказал Песков.



Последний отчет Минобороны о погибших военнослужащих в ходе спецоперации датируется 25 марта. Тогда говорилось о 1 351 погибшем и 3 825 раненых.

