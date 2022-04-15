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    Синоптики предупредили о заморозках и мокром снеге в Центральной России в выходные

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    1 комментарий

    Очередной активный циклон, который подойдет с запада, задержит приход настоящего весеннего тепла в центре Европейской России: выпадут осадки, будет прохладно и ветрено. Об этом во второй половине дня 15 апреля сообщил Гидрометцентр РФ.

    «В субботу, 16 апреля, под влиянием активного циклона в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидаются осадки, в северной половине местами сильные, ветер до 15 м/с, на юге днем в отдельных районах гроза. Преобладающая температура воздуха ночью 0...7 градусов, на северо-востоке до минус 4 градусов; днем в северной половине округа 2...9 градусов, в южной 10...17 градусов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    В воскресенье, 17 апреля, под влиянием циклона в ЦФО пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Преобладающая температура воздуха ночью -1...6 градусов, на севере до –5 градусов; днем 3...10 градусов, на юге до 18 градусов.

    В понедельник, 18 апреля, осадки пройдут уже не повсеместно, а лишь местами. Температура при этом существенно не изменится, заверили синоптики.

    Ранее о том, когда из Петербурга наконец окончательно уйдёт зима, «Фонтанке» рассказал главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

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    Комментарии (1)

    angel of death
    климатическое оружие? не, не слыхали =))))
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