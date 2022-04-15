Синоптики предупредили о заморозках и мокром снеге в Центральной России в выходные

Очередной активный циклон, который подойдет с запада, задержит приход настоящего весеннего тепла в центре Европейской России: выпадут осадки, будет прохладно и ветрено. Об этом во второй половине дня 15 апреля сообщил Гидрометцентр РФ.



«В субботу, 16 апреля, под влиянием активного циклона в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидаются осадки, в северной половине местами сильные, ветер до 15 м/с, на юге днем в отдельных районах гроза. Преобладающая температура воздуха ночью 0...7 градусов, на северо-востоке до минус 4 градусов; днем в северной половине округа 2...9 градусов, в южной 10...17 градусов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

