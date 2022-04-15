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    У дочки Газпрома, которая строит в Петербурге заправки для компримированного газа, сменилось руководство

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    Тимур Соин больше не является генеральным директором ООО «Газпром газомоторное топливо». Исполняющим обязанности назначен замглавы Денис Корниенко.

    Из информации на сайте компании следует, что смена руководства произошла еще 11 апреля.

    Именно ООО «Газпром газомоторное топливо» является оператором по расширению сети АГНКС для компримированого природного газа в рамках соглашения Петербурга и Газпрома. При этом подавляющая часть новых автобусов, которые выходят с 1 апреля на маршруты в городе, используют сжиженный природный газ.

    Об этой коллизии и о том, как перевозчики находят выход, «Фонтанка» подробно писала ранее.

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