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    ДТП с полетом на тротуар на углу Садовой и Крюкова канала оказалось массовым

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    Стали известны подробности аварии в Адмиралтейском районе Петербурга, после которой медикам пришлось бинтовать головы двоим мужчинам. Участников там оказалось вдвое больше, чем видно на фото.

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    В 11 часов утра 15 апреля у дома 64 по Садовой улице, что на пересечении с набережной Крюкова канала, столкнулись автомобили Jaguar, LADA Granta, Hyundai Elantra и Mercedes, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. «Мерседес» в итоге вылетел на тротуар, растеряв запчастей с «морды».

    Информации о серьезных травмах у кого-либо из участников аварии в полицию не поступало. На фото с места ДТП видно машину скорой помощи и двоих мужчин с забинтованными головами, у одного также рука на перевязи. Вероятно, они отделались легкими травмами.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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