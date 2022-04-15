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    Легковые машины на Садовой улетели на тротуар. Двоим бинтовали головы

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    2 комментария

    Два легковых автомобиля сошлись днем 15 апреля в Адмиралтейском районе Петербурга. На фото с места ДТП видно как минимум двоих пострадавших.

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    На пересечении набережной Крюкова канала и Садовой улицы столкнулись Mercedes и еще один легковой автомобиль, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Андрей. От удара машины вынесло на тротуар, одна из них вылетела на него почти полностью. Обе получили сильные повреждения.

    Судя по фотографиям, ДТП не обошлось без пострадавших. У двоих мужчин перебинтованы головы, у одного из них еще и правая рука на перевязи.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии (2)

    DEMOMON
    Ну вот. Такую пятницу испортили себе.
    aprahka
    Молодцы.Бейте последние иномарки.Город безопасней и чище будет.
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