Легковые машины на Садовой улетели на тротуар. Двоим бинтовали головы

Два легковых автомобиля сошлись днем 15 апреля в Адмиралтейском районе Петербурга. На фото с места ДТП видно как минимум двоих пострадавших.
На пересечении набережной Крюкова канала и Садовой улицы столкнулись Mercedes и еще один легковой автомобиль, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Андрей. От удара машины вынесло на тротуар, одна из них вылетела на него почти полностью. Обе получили сильные повреждения.
Судя по фотографиям, ДТП не обошлось без пострадавших. У двоих мужчин перебинтованы головы, у одного из них еще и правая рука на перевязи.