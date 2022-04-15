В Петербурге начало расти число пациентов в «красных зонах»

Число пациентов с коронавирусом и пневониями на стационарном лечении в Петербурге начало увеличиваться и приближается к 1500, следует из статистики Смольного.

Как говорится в опубликованной 15 апреля эпидемиологической справке городского оперштаба, всего в больницах Петербурга сейчас находится уже 1 491 человек. Накануне таких пациентов было 1 477. Из общего числа пациентов 191 лежат в реанимации, а 38 подключены к ИВЛ.



Еще 8 097 петербуржцев находятся на амбулаторном лечении с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него. А 67 — на карантине.



Как писала «Фонтанка», накануне, 14 апреля, в Петербурге была отмечена рекордная с конца марта госпитализация с коронавирусом.

