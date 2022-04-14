В Петербурге — рекордная с марта госпитализация с коронавирусом

Число госпитализированных с ковидом и пневмониями пациентов в Петербурге за сутки достигло рекордных с конца марта показателей, следует из статистики Смольного.

Как говорится в опубликованной 14 апреля эпидемиологической справке городского оперштаба, в Петербурге за сутки в «красные зоны» поступили 157 новых пациентов. Показатель выше в последний раз был лишь 24 марта, когда госпитализировали 164 человека.



Всего на койках в ковидных стационарах города сейчас находятся 1 477 человек. Из них 201 — в реанимации, а 37 подключены к ИВЛ. Еще 8 203 петербуржца лечатся амбулаторно.



Суточная госпитализация в Петербурге продолжает расти — «Фонтанка» отмечала увеличение по отношению к прошлым неделям с понедельника, 11 апреля.

