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    COVID-19

    В Петербурге — рекордная с марта госпитализация с коронавирусом

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    7 комментариев

    Число госпитализированных с ковидом и пневмониями пациентов в Петербурге за сутки достигло рекордных с конца марта показателей, следует из статистики Смольного.

    Как говорится в опубликованной 14 апреля эпидемиологической справке городского оперштаба, в Петербурге за сутки в «красные зоны» поступили 157 новых пациентов. Показатель выше в последний раз был лишь 24 марта, когда госпитализировали 164 человека.

    Всего на койках в ковидных стационарах города сейчас находятся 1 477 человек. Из них 201 — в реанимации, а 37 подключены к ИВЛ. Еще 8 203 петербуржца лечатся амбулаторно.

    Суточная госпитализация в Петербурге продолжает расти — «Фонтанка» отмечала увеличение по отношению к прошлым неделям с понедельника, 11 апреля.

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    Комментарии (7)

    NoName1234
    А с чего ради???
    Спецоперация ещё не закончилась.
    Так что… ни ни ни… короновирус же боится её
    Laplace
    По данным сайта стопкоронавирус.рф 22-го марта за сутки было 305 госпитализиронных в СПБ, 30-го марта - 198. О каких рекордах можно говорить при пилообразной кривой?...
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