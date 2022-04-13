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    COVID-19

    Госпитализация с коронавирусом продолжает разгон в Петербурге

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    Число пациентов, которые за минувшие сутки поступили в стационары Петербурга с ковидом и пневмониями, составило 139 человек, сообщили в Смольном 13 апреля. В прошлую среду, 6 апреля, говорилось о 124 госпитализациях, а две недели назад, 30 марта, — о 114.

    При этом общее число пациентов в стационарах Петербурга снизилось до 1 543, из которых 213 в реанимации, а 45 подключены к ИВЛ, следует из актуальной эпидемиологической справки. Еще 8 464 петербуржца лечатся амбулаторно.

    Как писала «Фонтанка», госпитализация 11 и 12 апреля аналогично показывала прирост к прошлым неделям.

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