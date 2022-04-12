В Петербурге пошла в рост госпитализация с коронавирусом

Суточная госпитализация с диагнозом COVID-19 от недели к неделе в Петербурге начала увеличиваться, следует из статистики Смольного.

Как говорится в опубликованной 12 апреля эпидемиологической справке, за минувшие сутки в стационары Петербурга с коронавирусом и пневмониями поступили 82 новых пациента. В прошлый вторник, 5 апреля, сообщалось о 74 госпитализациях. А две недели назад, 29 марта, — о 67. Аналогично и в минувший понедельник, 11 апреля, — 87 госпитализаций, 4 апреля — 42, 28 марта — 60.



Всего на 1 859 койках в петербургских стационарах остаются 1 617 пациентов. Из них 220 — в реанимации, а 41 подключен к ИВЛ. Еще 8 566 петербуржцев лечатся амбулаторно.

