Россия будет держать учения НАТО в Балтийском море «на мушке», заявил адмирал

Силы Балтийского флота будут отслеживать действия кораблей НАТО во время учений, рассказал 15 апреля РИА Новости командующий флотом (2001–2006 годы) адмирал Владимир Валуев.
«Цель проводимых НАТО учений — показать мощь и сплоченность союзников. Однако у Балтийского флота достаточно береговых комплексов и корабельного состава, чтобы противопоставить возникновению угрозы. Ведется разведка всеми средствами. В случае возникновения агрессивных планов все цели у нас будут «на мушке», — заявил Валуев.
По его словам, еще недавно корабли НАТО проводили ежегодные учения «Балтопс» вместе с российским моряками, в частности по противоминной безопасности.
«Однако сейчас сценарий больше похож на репетицию высадки десанта на побережье с целью продвижения на восток. Но мы к этому готовы», — сказал бывший командующий Балтийским флотом.
Пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны 15 апреля проинформировала, что корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море для проведения учений.