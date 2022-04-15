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    Россия будет держать учения НАТО в Балтийском море «на мушке», заявил адмирал

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    9 комментариев

    Силы Балтийского флота будут отслеживать действия кораблей НАТО во время учений, рассказал 15 апреля РИА Новости командующий флотом (2001–2006 годы) адмирал Владимир Валуев.

    «Цель проводимых НАТО учений — показать мощь и сплоченность союзников. Однако у Балтийского флота достаточно береговых комплексов и корабельного состава, чтобы противопоставить возникновению угрозы. Ведется разведка всеми средствами. В случае возникновения агрессивных планов все цели у нас будут «на мушке», — заявил Валуев.

    По его словам, еще недавно корабли НАТО проводили ежегодные учения «Балтопс» вместе с российским моряками, в частности по противоминной безопасности.

    «Однако сейчас сценарий больше похож на репетицию высадки десанта на побережье с целью продвижения на восток. Но мы к этому готовы», — сказал бывший командующий Балтийским флотом.

    Пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны 15 апреля проинформировала, что корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море для проведения учений.

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    Комментарии (9)

    Klaus_Nesanta
    ути-пути какие мы грозные...
    муматор
    главное, чтоб мушка не сдетонировала.
    RMN
    натовская военщина совсем распоясалась!!!
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