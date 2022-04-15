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    В Балтийское море вошли для учений корабли НАТО

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    23 комментария

    Корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море для участия в учениях с соседними странами альянса и странами-партнерами, передаёт 15 апреля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного штаба сил обороны Эстонии.

    «Корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море. Эта группа состоит из пяти кораблей. В четверг в Балтийское море вошла часть кораблей SNMG1, остальные корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллина», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Задача группы — продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря. На следующей неделе планируется начать учения совместно с эстонскими морпехами.

    «Совместные учения с эстонской стороны также будут проводиться для установки и обнаружения мин. Мы практикуем военную защиту как в воздухе, так и на море. Это достаточно обыденная практика для стран НАТО», — пояснил командующий ВМС Эстонии Юри Саська.

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    Комментарии (23)

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    Что ж, нас это вполне устраивает…))
    angel of death
    как вошли, так и выйдут...

    я вспомнил ослика Иа из Винни-Пуха, когда он сидит с горшочком и порванным шариком и приговаривает: "и входит, и выходит, и входит... замечательно выходит" =)))))
    AP-SPb
    "командующий ВМС Эстонии", "с эстонскими морпехами" - в клоунском училище показательные выступления?
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