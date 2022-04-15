В Балтийское море вошли для учений корабли НАТО

Корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море для участия в учениях с соседними странами альянса и странами-партнерами, передаёт 15 апреля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного штаба сил обороны Эстонии.



«Корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море. Эта группа состоит из пяти кораблей. В четверг в Балтийское море вошла часть кораблей SNMG1, остальные корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллина», — говорится в сообщении пресс-службы.

