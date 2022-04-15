Финский Fazer ищет покупателей на свой российский бизнес

Финский хлебопекарный холдинг Fazer, один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в Петербурге и в России, сделал предложения о покупке нескольким потенциальным покупателям. Такую возможность рассматривают и игроки хлебопекарного рынка, и агрохолдинги. Об этом 15 апреля пишет «Коммерсантъ».



В Fazer изданию подтвердили, что уже есть несколько интересантов. По словам источников газеты, холдинг предлагает потенциальным покупателям самим называть цену, которую они готовы заплатить, и рассчитывает получить деньги на счёт нидерландской компании (российское подразделение принадлежит Fаzеr Ваkеriеs B.V. из Нидерландов) в евро, что смущает российский бизнес.

