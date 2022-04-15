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    Финский Fazer ищет покупателей на свой российский бизнес

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    7 комментариев

    Финский хлебопекарный холдинг Fazer, один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в Петербурге и в России, сделал предложения о покупке нескольким потенциальным покупателям. Такую возможность рассматривают и игроки хлебопекарного рынка, и агрохолдинги. Об этом 15 апреля пишет «Коммерсантъ».

    В Fazer изданию подтвердили, что уже есть несколько интересантов. По словам источников газеты, холдинг предлагает потенциальным покупателям самим называть цену, которую они готовы заплатить, и рассчитывает получить деньги на счёт нидерландской компании (российское подразделение принадлежит Fаzеr Ваkеriеs B.V. из Нидерландов) в евро, что смущает российский бизнес.

    В презентации компании говорится, что Fazer управляет тремя фабриками в Петербурге и одной в Москве, вложил в российский бизнес 300 млн евро, занимает первое место на рынке Петербурга с долей 38%, на московском рынке — третье с 13%. Оборот в России в 2021 году составил 157 млн евро, то есть 13% всех продаж холдинга. В январе 2022 года продажи выросли до 1,09 млрд рублей, что на 20,4% больше, чем в январе 2021-го.

    В марте Fazer объявил о решении уйти из России, отказавшись от использования бренда на территории страны, но сохраняя бизнес. Для этого название сменили на ООО «Хлебный дом», изменения были внесены в ЕГРЮЛ 12 апреля.

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    Комментарии (7)

    Din1922
    Fazer практически уничтожил хлебопекарные заводы в городе, а тот хлеб, что выпускается сейчас на пока ещё его заводах есть просто невозможно.
    Ser_N0771
    Куплю за 1 рубль, а то набегут PROMы и бесплатно заберут...
    PROM
    зачем платить за то, что можно просто забрать. нужно немного подождать
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