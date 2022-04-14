Российские авиакомпании смогут выкупить «застрявшие» в стране самолеты у лизингодателей из ЕС

Российские авиакомпании смогут выкупить у европейских лизингодателей самолеты, «застрявшие» в стране — благодаря поправке к антироссийским санкциям, принятой Евросоюзом 8 апреля. Об этом 14 апреля сообщает агентство Bloomberg.
Организации стран ЕС смогут, как и раньше, получать от российских компаний платежи по финансовому лизингу, договоры о котором были заключены до 26 февраля. Самолеты, которых это касается, можно будет выкупить после выплаты всех лизинговых платежей.
Как сообщает агентство, в России застряло около 500 иностранных самолетов, и пока неясно, сколько из них можно будет выкупить и кто сможет подать на это заявку. Большая часть самолетов находится в операционном лизинге — это значит, что выкупить их нельзя, только арендовать и вернуть владельцу, когда срок договора истечет.
«В соответствии с измененным положением российской стороне не могут быть предоставлены никакие экономические ресурсы, за исключением передачи права собственности на самолет после полного возмещения расходов компании из ЕС. Передача права собственности является следствием полного погашения суммы в соответствии с условиями контракта, подписанного до введения санкций», — сообщила представитель Еврокомиссии. Поправка не позволяет предоставлять какие-либо средства российским компаниям, добавила она, не вдаваясь в подробности.
В конце марта западные лизингодатели запросили у российских авиакомпаний возврат 500 самолетов. Отмечалось, что их выкуп будет стоить 20 млрд долларов.