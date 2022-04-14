Российские авиакомпании смогут выкупить «застрявшие» в стране самолеты у лизингодателей из ЕС

Российские авиакомпании смогут выкупить у европейских лизингодателей самолеты, «застрявшие» в стране — благодаря поправке к антироссийским санкциям, принятой Евросоюзом 8 апреля. Об этом 14 апреля сообщает агентство Bloomberg.

Организации стран ЕС смогут, как и раньше, получать от российских компаний платежи по финансовому лизингу, договоры о котором были заключены до 26 февраля. Самолеты, которых это касается, можно будет выкупить после выплаты всех лизинговых платежей.

Как сообщает агентство, в России застряло около 500 иностранных самолетов, и пока неясно, сколько из них можно будет выкупить и кто сможет подать на это заявку. Большая часть самолетов находится в операционном лизинге — это значит, что выкупить их нельзя, только арендовать и вернуть владельцу, когда срок договора истечет.