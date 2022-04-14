«Интерфакс»: «Ростех» предложил передать ему госпакет «Ростелекома»

«Ростех» предложил передать ему 35,91% уставного капитала «Ростелекома», принадлежащие государству. Об этом 14 апреля пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники в ведомствах, работающих над этим вопросом.

По данным агентства, также госкорпорация хочет получить в доверительное управление акции компании, которыми владеют ВТБ и ВЭБ.РФ, — 7,93% и 3,16% соответственно. Якобы «Ростех» направил президенту РФ Владимиру Путину такое предложение еще в марте, а тот поручил проработать вопрос. По словам одного из источников, занимаются этим несколько ведомств, включая Минфин, Минцифры, Минпромторг, Минэкономики и Росимущество.