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    «Интерфакс»: «Ростех» предложил передать ему госпакет «Ростелекома»

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    5 комментариев

    «Ростех» предложил передать ему 35,91% уставного капитала «Ростелекома», принадлежащие государству. Об этом 14 апреля пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники в ведомствах, работающих над этим вопросом.

    По данным агентства, также госкорпорация хочет получить в доверительное управление акции компании, которыми владеют ВТБ и ВЭБ.РФ, — 7,93% и 3,16% соответственно. Якобы «Ростех» направил президенту РФ Владимиру Путину такое предложение еще в марте, а тот поручил проработать вопрос. По словам одного из источников, занимаются этим несколько ведомств, включая Минфин, Минцифры, Минпромторг, Минэкономики и Росимущество.

    Предложение обосновано тем, что «Ростех» и «Ростелеком» решают задачи в смежных областях: например, в сфере развития сетей 5G и разработки телеком-оборудования. В госкорпорации полагают, что в условиях санкций нужны «жесткая координация и концентрация ресурсов со стороны государства и отечественной промышленности».

    Ранее Евросоюз ввел санкции на поставки в Россию технологий для гражданских сетей связи, которые являются собственностью организации, контролируемой государством или имеющей более 50% государственной собственности. Проблемы могут возникнуть и у «Ростелекома».

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    Комментарии (5)

    lamer
    Опять в РТК будет чистка: придут новые молодые и жадные "эффективные" на высокие ЗП, а инженеров поувольняют.
    Alex000
    Фига себе жара пошла.
    kolpankolpan
    Одна проблема это сам ростелеком.Может что и изменится.А так самая поганая компания телекоммуникациях по отношению к клиенту.Ни разу не слышал похвал .
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