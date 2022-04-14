Новым гендиректором «Яндекса» в России стал Артем Савиновский

Артем Савиновский, глава медиасервисов «Яндекса» в России, стал новым гендиректором компании. Об этом говорится в сообщении «Яндекса» от 14 апреля.



«Кандидатура Артёма в четверг, 14 апреля, была одобрена на общем собрании участников ООО «Яндекс». Ранее Савиновский был временно исполняющим обязанности гендиректора — теперь он будет занимать эту должность на постоянной основе», — отмечают в компании.



Савиновский пришел в «Яндекс» в 2008 году — курировал направление финансовой отчетности, аналитики и планирования. Он входил в команду, готовившую выход «Яндекса» на биржу NASDAQ, и участвовал в разработке стратегии развития такси. В 2016 году возглавил направление медиасервисов. Теперь Савиновский будет совмещать эту должность и пост гендиректора.