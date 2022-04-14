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    Новым гендиректором «Яндекса» в России стал Артем Савиновский

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    2 комментария

    Артем Савиновский, глава медиасервисов «Яндекса» в России, стал новым гендиректором компании. Об этом говорится в сообщении «Яндекса» от 14 апреля.

    «Кандидатура Артёма в четверг, 14 апреля, была одобрена на общем собрании участников ООО «Яндекс». Ранее Савиновский был временно исполняющим обязанности гендиректора — теперь он будет занимать эту должность на постоянной основе», — отмечают в компании.

    Савиновский пришел в «Яндекс» в 2008 году — курировал направление финансовой отчетности, аналитики и планирования. Он входил в команду, готовившую выход «Яндекса» на биржу NASDAQ, и участвовал в разработке стратегии развития такси. В 2016 году возглавил направление медиасервисов. Теперь Савиновский будет совмещать эту должность и пост гендиректора.

    В начале апреля стало известно, что пост гендиректора «Яндекса» покинула Елена Бунина. По информации The Bell, она уехала из России.

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    Комментарии (2)

    260657101
    От Яндекса, осталось только такси.
    jump
    странно что Нидерланды до сих пор не аннулировали регистрацию Яндекса
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