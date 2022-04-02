Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина покидает свою должность

В «Яндексе» продолжаются кадровые перестановки в руководящем составе, стало известно 2 апреля. Исполняющая обязанности директора ООО «Яндекс» увольняется.

О том, что Бунина больше не руководит компанией, сообщает ее пресс-служба. Отмечается, что сменит ее Артём Савиновский, который до сих пор возглавлял подразделение «Яндекс.Медиасервисы».

По информации The Bell, Бунина уехала из России.

Елена Бунина руководила российским «Яндексом» с декабря 2017 года. 15 марта 2022 она стала HR-директором и планировалось, что топ-менеджер «сосредоточится на развитии образовательных проектов». В тот же день ее сменщик на посту директора Тигран Худавердян попал в санкционные списки, за Буниной сохранилась должность директора с приставкой и.о. до 15 апреля.