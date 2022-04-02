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    Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина покидает свою должность

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    В «Яндексе» продолжаются кадровые перестановки в руководящем составе, стало известно 2 апреля. Исполняющая обязанности директора ООО «Яндекс» увольняется.

    О том, что Бунина больше не руководит компанией, сообщает ее пресс-служба. Отмечается, что сменит ее Артём Савиновский, который до сих пор возглавлял подразделение «Яндекс.Медиасервисы».

    По информации The Bell, Бунина уехала из России.

    Елена Бунина руководила российским «Яндексом» с декабря 2017 года. 15 марта 2022 она стала HR-директором и планировалось, что топ-менеджер «сосредоточится на развитии образовательных проектов». В тот же день ее сменщик на посту директора Тигран Худавердян попал в санкционные списки, за Буниной сохранилась должность директора с приставкой и.о. до 15 апреля.

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    Комментарии (15)

    Михаил Петров-Водкин
    Bloomberg: «Яндекс» ждут большие проблемы из-за нехватки оборудования в связи с санкциями США, из-за которых компания лишилась доступа к полупроводниковой продукции, необходимой для серверов, которые используются для обеспечения бизнеса.
    revui3
    Надо уезжающих компенсировать лояльными европейцами. Ведь не зря Пётр первый проложил окно в Европу. Сделать аудио визуальный комплекс, специальную одежду, рюкзак с экраном и буквами, и чтобы с английского сразу на русский переводилось и выводилось на этот экран. Тем самым мы легко предотвратим утечку специалистов.
    Leo.S
    Мудрая женщина имеющая собственное мнение.
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