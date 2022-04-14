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    Федерация шахмат России вступит в Азиатскую шахматную федерацию

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    1 комментарий

    Наблюдательный совет Федерации шахмат России проголосовал за вступление в состав Азиатской шахматной федерации. Как сообщили в пресс-службе организации 14 апреля, решение об этом было единогласно принято на заседании совета.

    Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила сборную России от участия в соревнованиях под своей эгидой. В то же время отечественные спортсмены могут выступать в личных турнирах в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.

    Ранее российский шахматист Сергей Карякин получил дисквалификацию от ФИДЕ. Наказание будет действовать шесть месяцев.

    Причиной такого решения стала позиция Карякина по спецоперации на Украине. Шахматист поддержал действия России. В частности, он пожелал Владимиру Путину «скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач».

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    Комментарии (1)

    Вотэтода
    Давно пора.
    Россия больше Азиопа, нежели Европа, а все не могли определиться.
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