Федерация шахмат России вступит в Азиатскую шахматную федерацию

Наблюдательный совет Федерации шахмат России проголосовал за вступление в состав Азиатской шахматной федерации. Как сообщили в пресс-службе организации 14 апреля, решение об этом было единогласно принято на заседании совета.



Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила сборную России от участия в соревнованиях под своей эгидой. В то же время отечественные спортсмены могут выступать в личных турнирах в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.



Ранее российский шахматист Сергей Карякин получил дисквалификацию от ФИДЕ. Наказание будет действовать шесть месяцев.

