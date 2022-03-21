Шахматист Карякин дисквалифицирован на полгода за поддержку спецоперации на Украине

Российский шахматист Сергей Карякин получил дисквалификацию от Международной шахматной федерации. Как сообщает ТАСС 21 марта, наказание будет действовать шесть месяцев.



Причиной такого решения стала позиция Карякина по спецоперации на Украине. Шахматист поддержал действия России. В частности, он пожелал Владимиру Путину «скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач».



Согласно решению ФИДЕ, Карякину запрещено участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях под эгидой организации.