Шахматист Карякин дисквалифицирован на полгода за поддержку спецоперации на Украине

Российский шахматист Сергей Карякин получил дисквалификацию от Международной шахматной федерации. Как сообщает ТАСС 21 марта, наказание будет действовать шесть месяцев.
Причиной такого решения стала позиция Карякина по спецоперации на Украине. Шахматист поддержал действия России. В частности, он пожелал Владимиру Путину «скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач».
Согласно решению ФИДЕ, Карякину запрещено участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях под эгидой организации.
Сергей Карякин в возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесён в Книгу рекордов Гиннесса. В 2016 году одержал победу в турнире претендентов, но проиграл действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года. Обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года. Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012), чемпион мира по блицу (Доха, 2016), двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019). До 2009 года выступал за Украину.