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    Суды Петербурга меньше чем за неделю изучили почти 20 материалов о дискредитации армии

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    3 комментария

    С конца февраля в районные суды Петербурга поступило более 4800 административных дел по итогам несогласованных акций протеста. По статье о дискредитации использования Вооруженных сил РФ было зарегистрировано 65 дел, рассмотрено 52.

    По данным на 8 апреля по ст. 20.3.3 КоАП РФ поступил 51 материал, 33 рассмотрели. По всем делам были приняты решения о штрафах.

    Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 14 апреля, по статье об организации массового нахождения граждан в общественном месте, повлекшего нарушения порядка (20.2.2 КоАП РФ), поступило 3522 дела (рассмотрено 3091), тогда как по статье о нарушении правил проведения митинга (20.2 КоАП РФ) — 1254 (рассмотрено 1053).

    Отметим, всего из 4841 поступившего дела изучили 4196. Штрафы получили 2932 фигуранта, арест — 915, обязательные работы назначили 138 гражданам. Прекращено было 205 дел, возвращено — 587, отложено — 58, а обжаловано — 1774.

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    Комментарии (3)

    265055770
    А закон об оскорблении величества еще не ввели?
    Свободу Лёхе!
    Дедискридитация использования вооружённых сил РФ идёт полным ходом..)
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