Суды Петербурга меньше чем за неделю изучили почти 20 материалов о дискредитации армии

С конца февраля в районные суды Петербурга поступило более 4800 административных дел по итогам несогласованных акций протеста. По статье о дискредитации использования Вооруженных сил РФ было зарегистрировано 65 дел, рассмотрено 52.



По данным на 8 апреля по ст. 20.3.3 КоАП РФ поступил 51 материал, 33 рассмотрели. По всем делам были приняты решения о штрафах.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 14 апреля, по статье об организации массового нахождения граждан в общественном месте, повлекшего нарушения порядка (20.2.2 КоАП РФ), поступило 3522 дела (рассмотрено 3091), тогда как по статье о нарушении правил проведения митинга (20.2 КоАП РФ) — 1254 (рассмотрено 1053).

