ЦБ: Международные резервы России за неделю увеличились на $2,9 млрд

Международные резервы РФ на 8 апреля составляют 609,4 миллиарда долларов. Это на 0,5% больше, чем показатель, зафиксированный 7 апреля, — 606,5 миллиарда долларов, сообщил Центробанк в четверг, 14 апреля.
18 февраля Центробанк зафиксировал рекордное значение международных резервов РФ — 643,2 миллиарда долларов. В период с 18 февраля по 25 марта из-за валютных интервенций, рефинансирования и переоценки активов этот показатель сократился на 38,8 миллиарда, после чего вновь начал расти. На 25 марта он составлял уже 604,4 миллиарда долларов, на 1 апреля — 606,5 миллиарда долларов.
Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Они могут использоваться для финансирования дефицита платежного баланса и проведения интервенций на валютных рынках.
Ранее Центробанк сообщал, что в первом квартале 2022 года внешний госдолг РФ снизился на 5,5% и достиг отметки в 453,5 миллиарда долларов США. Таким образом, объем внешней задолженности России стал минимальным с 2009 года.