ЦБ: Международные резервы России за неделю увеличились на $2,9 млрд

Международные резервы РФ на 8 апреля составляют 609,4 миллиарда долларов. Это на 0,5% больше, чем показатель, зафиксированный 7 апреля, — 606,5 миллиарда долларов, сообщил Центробанк в четверг, 14 апреля.



18 февраля Центробанк зафиксировал рекордное значение международных резервов РФ — 643,2 миллиарда долларов. В период с 18 февраля по 25 марта из-за валютных интервенций, рефинансирования и переоценки активов этот показатель сократился на 38,8 миллиарда, после чего вновь начал расти. На 25 марта он составлял уже 604,4 миллиарда долларов, на 1 апреля — 606,5 миллиарда долларов.