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    ЦБ: Международные резервы России за неделю увеличились на $2,9 млрд

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    5 комментариев

    Международные резервы РФ на 8 апреля составляют 609,4 миллиарда долларов. Это на 0,5% больше, чем показатель, зафиксированный 7 апреля, — 606,5 миллиарда долларов, сообщил Центробанк в четверг, 14 апреля.

    18 февраля Центробанк зафиксировал рекордное значение международных резервов РФ — 643,2 миллиарда долларов. В период с 18 февраля по 25 марта из-за валютных интервенций, рефинансирования и переоценки активов этот показатель сократился на 38,8 миллиарда, после чего вновь начал расти. На 25 марта он составлял уже 604,4 миллиарда долларов, на 1 апреля — 606,5 миллиарда долларов.

    Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Они могут использоваться для финансирования дефицита платежного баланса и проведения интервенций на валютных рынках.

    Ранее Центробанк сообщал, что в первом квартале 2022 года внешний госдолг РФ снизился на 5,5% и достиг отметки в 453,5 миллиарда долларов США. Таким образом, объем внешней задолженности России стал минимальным с 2009 года.

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    Комментарии (5)

    Daster
    И где они находятся, это те деньги за газ которые нам не отдают???
    Hermess
    Такой инфе надо радоваться ? Это что за зверь такой «между народные» резервы России ? Это типа, то чем владеют олигархи ?

    Лучше бы отбросили приставку «между» и сообщали о «народных резервах». Типа, о денежных резервах российского народа - работников / пенсионеров.
    Alex000
    Ещё +250 миллиардов необеспеченных рублей в экономике за счёт выдаивания валюты у экспортёров... Интересно, как скоро низовые ценнички уже этот объём учтут, с начала мая, или всё-таки пораньше, до итогов... 1 апреля-то весело было.
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