Центробанк: Внешний долг России минимальный с 2009 года

В первом квартале 2022 года внешний госдолг РФ снизился на 5,5% и достиг отметки в 453,5 миллиарда долларов США, сообщил ЦБ 13 апреля. Таким образом, объем внешней задолженности России стал минимальным с 2009 года.



На 1 января 2022 года внешний госдолг РФ составлял 478,2 миллиарда долларов США. В заявлении Центробанк отметил, что на динамику показателя повлияло сокращение иностранной задолженности прочих секторов.

Ранее Минфин России сообщал, что с 1 апреля объем Фонда национального состояния страны увеличился на 117,2 миллиарда рублей и достиг 13 триллионов рублей, или 154,82 миллиарда долларов. Эта сумма составляет 9,8% валового внутреннего продукта, прогнозируемого на 2022 год.