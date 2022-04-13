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    Центробанк: Внешний долг России минимальный с 2009 года

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    2 комментария

    В первом квартале 2022 года внешний госдолг РФ снизился на 5,5% и достиг отметки в 453,5 миллиарда долларов США, сообщил ЦБ 13 апреля. Таким образом, объем внешней задолженности России стал минимальным с 2009 года.

    На 1 января 2022 года внешний госдолг РФ составлял 478,2 миллиарда долларов США. В заявлении Центробанк отметил, что на динамику показателя повлияло сокращение иностранной задолженности прочих секторов.

    Ранее Минфин России сообщал, что с 1 апреля объем Фонда национального состояния страны увеличился на 117,2 миллиарда рублей и достиг 13 триллионов рублей, или 154,82 миллиарда долларов. Эта сумма составляет 9,8% валового внутреннего продукта, прогнозируемого на 2022 год.

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    Комментарии (2)

    274620054
    откуда у нас долги еще и в долларах? фонтанка вы с ума сошли? не ошиблись в заголовке?
    Инкогнито2021
    Все долги переложили на гос корпорации!
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