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    Обвиняемого в оправдании терроризма «весёлого» огородника из Петербурга отправили в СИЗО

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    2 комментария

    Кировский районный суд отправил под стражу Игоря Маркина, обвиняемого в оправдании терроризма. Об этом 14 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Мужчина и его защитник возражали, но Фемида решила, что автора провокационных публикаций и комментариев в соцсети «ВКонтакте» лучше изолировать до конца мая.

    «Фонтанка» писала, что 32-летнего Маркина задержали накануне на улице Танкиста Хрустицкого. Полиции в этом непростом деле помогал спецназ. По версии следствия, мужчина еще в сентябре 2021 года много чего написал на уголовную статью. Дома у него в ходе обыска нашли «весёлый» огород с запрещенными растениями.

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    Комментарии (2)

    VKuser6033418
    Нашим правоохранителям больше заняться нечем?? Он такой же террорист как я космонавт.
    hal9000
    Чет не складывается пазл вообще...зачем торчкам вообще какая то политическая активность...они наоборот не привлекая внимания выращивают там свои травы..да колбасятся не привлекая внимания..торчек депутат эт какое то явление ..незнаю..зачем тебе депутатом быть если тебе итак хорошо торчится..
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