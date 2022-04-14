Обвиняемого в оправдании терроризма «весёлого» огородника из Петербурга отправили в СИЗО

Кировский районный суд отправил под стражу Игоря Маркина, обвиняемого в оправдании терроризма. Об этом 14 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Мужчина и его защитник возражали, но Фемида решила, что автора провокационных публикаций и комментариев в соцсети «ВКонтакте» лучше изолировать до конца мая.



«Фонтанка» писала, что 32-летнего Маркина задержали накануне на улице Танкиста Хрустицкого. Полиции в этом непростом деле помогал спецназ. По версии следствия, мужчина еще в сентябре 2021 года много чего написал на уголовную статью. Дома у него в ходе обыска нашли «весёлый» огород с запрещенными растениями.

