У подозреваемого в оправдании терроризма в Петербурге нашли «веселенький» огород

Сотрудники Центра «Э» нанесли визит в квартиру в Кировском районе Петербурга по делу об «оправдании терроризма». Но нашли там состав для второго дела.
Операцию по задержанию подозреваемого в создании преступного интернет-контента оперативники проводили при участии спецназа накануне на улице Танкиста Хрустицкого, стало известно «Фонтанке» 14 апреля.
По версии следствия, 32-летний петербуржец в сентябре 2021 года оставил на страницах социальной сети «ВКонтакте» провокационные публикации и комментарии, которые эксперты квалифицировали как оправдание терроризма.
Было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
В ходе обыска, помимо электронных носителей, сотрудники полиции нашли и необычный «огород», в котором мужчина выращивал не огурцы, а растительный наркотик. Из помещений изъяли шесть кустов и несколько пакетов и банок с уже готовым сухим веществом.
Мужчину увезли в отдел, где на ночь оставили в камере. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение легкого вреда здоровью, а также оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.