    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, ю-з

    767мм

    71%

    Подробнее
    usd79.85eur86.72
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    У подозреваемого в оправдании терроризма в Петербурге нашли «веселенький» огород

    1890
    обсудить

    Сотрудники Центра «Э» нанесли визит в квартиру в Кировском районе Петербурга по делу об «оправдании терроризма». Но нашли там состав для второго дела.

    Операцию по задержанию подозреваемого в создании преступного интернет-контента оперативники проводили при участии спецназа накануне на улице Танкиста Хрустицкого, стало известно «Фонтанке» 14 апреля.

    По версии следствия, 32-летний петербуржец в сентябре 2021 года оставил на страницах социальной сети «ВКонтакте» провокационные публикации и комментарии, которые эксперты квалифицировали как оправдание терроризма.

    Было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

    В ходе обыска, помимо электронных носителей, сотрудники полиции нашли и необычный «огород», в котором мужчина выращивал не огурцы, а растительный наркотик. Из помещений изъяли шесть кустов и несколько пакетов и банок с уже готовым сухим веществом.

    Мужчину увезли в отдел, где на ночь оставили в камере. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение легкого вреда здоровью, а также оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний