У подозреваемого в оправдании терроризма в Петербурге нашли «веселенький» огород

Сотрудники Центра «Э» нанесли визит в квартиру в Кировском районе Петербурга по делу об «оправдании терроризма». Но нашли там состав для второго дела.



Операцию по задержанию подозреваемого в создании преступного интернет-контента оперативники проводили при участии спецназа накануне на улице Танкиста Хрустицкого, стало известно «Фонтанке» 14 апреля.



По версии следствия, 32-летний петербуржец в сентябре 2021 года оставил на страницах социальной сети «ВКонтакте» провокационные публикации и комментарии, которые эксперты квалифицировали как оправдание терроризма.

