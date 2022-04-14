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    Не фонтан! Выдержат ли аналоги Coca-cola проверку вилкой и ментолом?

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    2 комментария

    Спустя месяц после заявления Coca-Cola и PepsiCo о приостановке работы в России ретейлеры уже нашли замену мировым брендам.

    Фото: скриншот видео / «Фонтанка.ру»
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    Но насколько эффективно отечественные и белорусские производители импортозаместили Coca-cola и Pepsi?

    На вкус и цвет оценивать эти лимонады мы не стали. Всем известны другие, не менее интересные свойства Coca-cola. Она очищает столовое серебро и фонтанирует в сочетании с мятными конфетками.

    В условном красном углу нашего «ринга» оригинальные Coca-Cola и Pepsi. В условном синем — минская «Бела-Кола», махачкалинская Denev, кола от Spar и родной «Байкал» от Черноголовки. В роли столового серебра — советский мельхиор. В роли «Ментоса» - Mentos.

    Какой образец выдаст самую бурную реакцию на ментол? Смотрите на видео:

    С ложками и вилками мы решили не торопиться и выдержать столовые приборы в шести лимонадах сутки — чтобы наверняка. Выяснилось страшное:

    Все опыты проведены непрофессионалами, но вы легко можете их повторить в домашних условиях. Это вообще не опасно для жизни.

    Фото: скриншот видео / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (2)

    RMN
    Галеева клёвая!
    grannie
    Замена серебра на мельхиор-то всё и испортила :-)
    Пусть Афродита Ивановна с серебром, как и положено, опыт повторит, этот нерелевантен.
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