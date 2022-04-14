Не фонтан! Выдержат ли аналоги Coca-cola проверку вилкой и ментолом?

Спустя месяц после заявления Coca-Cola и PepsiCo о приостановке работы в России ретейлеры уже нашли замену мировым брендам.

Но насколько эффективно отечественные и белорусские производители импортозаместили Coca-cola и Pepsi?



На вкус и цвет оценивать эти лимонады мы не стали. Всем известны другие, не менее интересные свойства Coca-cola. Она очищает столовое серебро и фонтанирует в сочетании с мятными конфетками.



В условном красном углу нашего «ринга» оригинальные Coca-Cola и Pepsi. В условном синем — минская «Бела-Кола», махачкалинская Denev, кола от Spar и родной «Байкал» от Черноголовки. В роли столового серебра — советский мельхиор. В роли «Ментоса» - Mentos.

