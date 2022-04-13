Все будет, но не Coca-Cola. Чем российские ретейлеры заменят импортную газировку

Влиться в тренд импортозамещения рассчитывает белорусская «Бела-Кола», а также отечественные производители лимонадов от Дагестана до Владивостока. Пока сети экспериментируют с новинками, мировые бренды ищут способы остаться.



Фото: автор Михаил Терещенко/ТАСС Поделиться Поделиться





Спустя месяц после заявления Coca-Cola и PepsiCo о приостановке работы в России их продукция не исчезла с прилавков магазинов, но подорожала почти в два раза. Мировые производители газировки не остановили производство и отгрузки сетям, подтвердили «Фонтанке» ретейлеры, зато выставили заградительные цены и отменили акции. К лету популярные напитки могут исчезнуть вовсе, если глобальные производители не найдут способ остаться.

PepsiCo с 1 апреля повысила цены на свою продукцию на 19%. Помимо лимонадов подорожали снеки и соки, следует из письма производителя сетям (есть в распоряжении «Фонтанки»). «Повышение цен обусловлено ростом курса рубля к иностранным валютам на 40%», объясняет компания, а также «высокой стоимостью себестоимости импортных материалов».



На 10–19% процентов выросла закупочная стоимость Coca-Cola с 14 апреля. В пояснении для ретейла производитель сообщает об ослаблении рубля на 50%. Сахар с ноября по февраль вырос в цене на 14%, ПЭТ-упаковка — на 19%, алюминий — на 28%. Также подорожал бензин и увеличились транспортные расходы.

Параллельно обе компании отменили почти все акции, которые ранее могли снизить цену на 30%, рассказали участники рынка. Пока сети продают запасы, сделанные по старым ценам. Но стоимость из-за отмены скидок уже подскочила.

К примеру, в интернет-магазине «Лента» бутылка 0,9 л Coca-Cola стоит 86,3 рубля (по карте 81,9 рубля), бутылка 1 л Pepsi — 95,79 рубля (по карте 90,99). На сайте «Перекрестка» указана цена 81,9 и 83,9 рубля соответственно. В Eurospar — 81,9 рубля и 89,9 рубля соответственно. В региональной сети «Реалъ» бутылка 0,9 Coca-Cola стоит 77,9 рубля, литровую Pepsi найти не удалось. До начала спецоперации на Украине цена составляла в среднем 60 рублей за бутылку того и другого, до Нового года — 55 рублей.



«Пока не понимаем, кто будет по такой цене покупать», — комментирует совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. По его словам, уже после отмены акций «продажи встали». Компания успела сделать запасы, и их хватит до июня. Однако по отдельным позициям уже есть «вымывание», отмечает он.

В «Ленте» сообщили, что PepsiCo выполняет заказы «в полном объеме», но вопрос о структуре заказов оставили без комментария. В X5 Retail Group и «Магнит» на запрос не ответили.

В Coca-Cola и PepsiCo также не прокомментировали свои планы на российском рынке. Но, по данным двух источников «Фонтанки», компании испытывают сложности с поставками сиропов из-за рубежа и уведомили своих контрагентов, что запасов сырья хватит на четыре месяца. Повышение цен может быть одним из способов охладить спрос и растянуть запасы, предполагает один из собеседников. Дефицит больших объемов может быть связан с тем, что производители предпочитают оставить в ассортименте более маржинальные позиции.

Сладкое импортозамещение



По словам ретейлеров, они уже начали искать замену мировым брендам. В частности, на прилавки сетей Северной столицы пытается пробиться Минский завод безалкогольных напитков. «Фонтанка» ознакомилась с презентацией, которую производитель рассылает закупщикам.

В линейке есть «Бела-Кола» и «Бела-Кола Orange», оформление которых в бело-красной гамме довольно близко к внешнему виду продукции глобального конкурента. Есть также прямые аналоги Fanta и Sprite под марками «Фан-Фан» и «Росинка». «Фан-фан» помимо апельсиновой классики может иметь вкус мохито и кактуса. Также в линейке холодный чай, морс, квас, энергетик.

Газировкой «Бела-Кола» на прошлой неделе уже начал торговать «Реалъ», рассказал Александр Мышинский. Литр напитка стоит по акции 35 рублей, что в два раза дешевле новой цены Coca-Cola и почти в три раза дешевле Pepsi. Но потребитель пока не распробовал вкус импортозамещения. За неделю ретейлер продал всего 500 литровых бутылок «Бела-Колы», тогда как Coca-Cola в 20 раз больше, а Pepsi — в 34 раза больше.



Переговоры с минским заводом ведет и сеть «Вкустер», рассказал ее директор Сергей Плис. Но рассматриваются и другие варианты замещения. «Конечно, ищем аналоги, выбираем по соотношению цена —качество. Но это как «Макдоналдс» — вековая традиция, сложно новое поколение перевести на что-то другое», — рассуждает он.

Отечественная кола была представлена на полках сетей и до санкционного кризиса. К примеру, в «Перекрестке» можно найти напиток под собственной торговой маркой «Пр!ст Кола». Бутылка 2 литра стоит 26,9 рубля, то есть в пять раз дешевле заграничных брендов.

Eurospar продает напиток Cola, который по его заказу делается заводом «Смайл Плюс» в Нижнем Новгороде. Бутылка 0,5 литра стоит 24,9 рубля, 2 литра — 49,9 рубля.

В рознице Северной столицы также можно найти продукцию дагестанского производителя Deneb (бутылка 1,25 л в одном из магазинов в центре Петербурга стоит 100 рублей), а также колу под брендом «Калинов родник». Ее производит предприятие FonteAqua в Московской области. Бутылка в 1,5 л обойдется в 53 рубля.



Список импортозаместителей намерена пополнить дальневосточная Slavda Group. Компания недавно приступила к выпуску «газированного напитка с классическим вкусом колы». Напиток изготавливают на основе природной минеральной воды, поэтому он гораздо полезнее своего «западного брата», комментировал гендиректор Slavda Group Роман Антипьев. Правда, в Петербурге дальневосточная кола пока замечена не была.

Впрочем, судя по отзывам на сайтах ретейлеров, отечественная кола пока не пользуется любовью потребителей. Покупатели жалуются на отсутствие «яркости и насыщенности» во вкусе. Причем одним российские напитки кажутся слишком газированными, другим — наоборот, разбавленными. Также покупатели жалуются, что российские лимонады слишком сладкие, кто-то указывает на неприятный вкус сахарозаменителя.

«Найти no name колу не составляет труда, из порошка льет кто ни попадя. Некоторые производители утверждают, что у них артезианская вода и концентрат похожий [на оригинальный]. Но это маркетинговые уловки», — говорит Сергей Плис.



Другой участник рынка рассказал, что рассматривал продажу дагестанской колы, но отказался из-за сложностей с логистикой. «Ее дорого везти, и производитель неохотно работает по безналу», — отметил собеседник «Фонтанки». Другой отечественный вариант в ходе дегустации сочли невкусным.

Впрочем, если продукция PepsiCo и Coса-Cola все же исчезнет из продажи, катастрофы не случится. «Покупатели со временем отдадут предпочтение минеральной воде или перейдут на «дюшесы», «байкалы», «тархун» и так далее, — уверен Сергей Плис. — Переучим нашу молодежь, что новое поколение выбирает не Pepsi, а что-то другое. Ушли, и слава богу, освободили место для отечественных производителей», — добавляет он.

Впрочем, глобальные бренды тоже ищут способы остаться на российском рынке. Ранее стало известно, что PepsiCo рассматривает возможность обновления своей продуктовой линейки за счет локальных брендов. Компания изучает возможность выпуска напитков под брендами New Cola, Fruitz и Ruski Dar. Заявок на регистрацию первых двух брендов пока нет, под последним PepsiCo выпускает квас. По мнению участников рынка, по такому же пути может пойти и Coса-Cola, но информации от производителя на этот счет пока не поступало.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

