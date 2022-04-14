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    На Неве сошел лед и высыпали рыбаки. Но корюшку еще надо дождаться

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    8 комментариев

    Традиционная петербургская забава — ловить с набережной рыбу на спиннинг или просто червяка — вернулась с весенним теплом.

    Фотокорреспондент «Фонтанки» днем 14 апреля впервые с начала весны заметил на набережной Кутузова с полтора десятка рыбаков-любителей. Среди мужчин (а дам в компании замечено не было) нет единства — ловят на все, от донки до спиннинга.

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    Пока, говорят, идут уклейка, подлещик, судак. На момент съемки подошла стая окуней.

    Но все в ожидании самой петербургской рыбки — корюшки.

    Лодки, на которых ранним утром за ней выходят рыбаки, уже скользят по акватории. Проверяют снасти и другое оборудование, возможно, даже ставят первые мережи.

    А где уже можно купить корюшку, смотрите на карте «Фонтанки».

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    Комментарии (8)

    kolpankolpan
    Лана ко.А ты понимаешь что ты глупая глупая?.Рыбка то морская,идет на икромет,пришла- ушла.А река нерестовая,житница моря.
    Гриб
    Кстати, если кто не в курсе (а то корюшка корюшка!) : Быстрый ответ
    Черная линия на спине креветок-это их пищеварительная трубка. Технически он содержит пищу на заключительных стадиях пищеварения (кал). Дикие пойманные креветки. В океане они питаются в основном водорослями, растительным веществом и планктоном.
    LanaKo
    А те, кто покупает корюшку, понимают, что её ловят в центре города? В том самом месте, где Нева даже в -30 не замерзает из-за сбросов Силовых машин?)))
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