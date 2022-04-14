На Неве сошел лед и высыпали рыбаки. Но корюшку еще надо дождаться

Традиционная петербургская забава — ловить с набережной рыбу на спиннинг или просто червяка — вернулась с весенним теплом.
Фотокорреспондент «Фонтанки» днем 14 апреля впервые с начала весны заметил на набережной Кутузова с полтора десятка рыбаков-любителей. Среди мужчин (а дам в компании замечено не было) нет единства — ловят на все, от донки до спиннинга.
Пока, говорят, идут уклейка, подлещик, судак. На момент съемки подошла стая окуней.
Но все в ожидании самой петербургской рыбки — корюшки.
Лодки, на которых ранним утром за ней выходят рыбаки, уже скользят по акватории. Проверяют снасти и другое оборудование, возможно, даже ставят первые мережи.
А где уже можно купить корюшку, смотрите на карте «Фонтанки».