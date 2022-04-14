На башенные часы Финляндского вокзала вернулись стрелки

Петербуржцы заметили исчезновение стрелок в конце прошлой недели. Тогда в пресс-службе ОЖД пояснили, что стрелки сняли для проведения плановых ремонтных работ, и пообещали, что механизм приведут в исходный вид до конца текущей недели. Что и было сделано.



Часы, которые тикают на башне вокзала сегодня, установили только в 2017 году. Их предшественник выглядел по-другому и требовал внимания: до 2003 года часы каждый день заводили вручную. И современный циферблат, и его предшественник имеют диаметр 6 метров.

