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    На башенные часы Финляндского вокзала вернулись стрелки

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    1 комментарий

    После ремонта стрелки башенных часов Финляндского вокзала в Петербурге вернулись на свое место. Циферблат 14 апреля запечатлел корреспондент «Фонтанки».

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    Петербуржцы заметили исчезновение стрелок в конце прошлой недели. Тогда в пресс-службе ОЖД пояснили, что стрелки сняли для проведения плановых ремонтных работ, и пообещали, что механизм приведут в исходный вид до конца текущей недели. Что и было сделано.

    Часы, которые тикают на башне вокзала сегодня, установили только в 2017 году. Их предшественник выглядел по-другому и требовал внимания: до 2003 года часы каждый день заводили вручную. И современный циферблат, и его предшественник имеют диаметр 6 метров.

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    Комментарии (1)

    onotolich
    "до 2003 года часы каждый день заводили вручную"
    Простите, но это ерунда полнейшая. До 2002 года там стоял довольно сложный механизм с электромеханической коррекцией точности хода. Если правильно помню, Ереванского часового завода, 1970-х годов выпуска. А когда в 2002 году началась реставрация вокзала к 300-летию города, часы и вовсе стояли, т.к. строители утащили электродвигатель от привода...
    Своими руками снимал остатки Ереванского механизма, и ставил швейцарский.
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