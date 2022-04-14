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    25 тысяч и старенькая «Дэу». СК рассказал, в чем подозревают начальника уголовного розыска Кировского района области

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    1 комментарий

    Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении главного опера уголовного розыска ОМВД Кировского района.

    Об этом ведомство сообщает 14 апреля в своих социальных сетях.

    По версии следствия, начальник уголовного розыска ввел в заблуждение мужчину, сообщив о наличии у него возможности повлиять на возврат изъятого автомобиля. Фактически же это было вне его полномочий. Деньги, которые он взял у мужчины, оперативник потратил на личные нужды, уверены в СК.

    Как сообщает издание 47news, речь идет о сумме в 25 тысяч рублей за подержанную «Дэу Нексию».

    В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что задержание провели коллеги — оперативники службы собственной безопасности в момент передачи денег.

    «При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — заявили в главке.

    О том, как задерживали начальника уголовного розыска Кировского района области, «Фонтанка» писала накануне.

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    Комментарии (1)

    VKuser2851963
    а как же обстоятельства неодолимой силы ?
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