25 тысяч и старенькая «Дэу». СК рассказал, в чем подозревают начальника уголовного розыска Кировского района области

По версии следствия, начальник уголовного розыска ввел в заблуждение мужчину, сообщив о наличии у него возможности повлиять на возврат изъятого автомобиля. Фактически же это было вне его полномочий. Деньги, которые он взял у мужчины, оперативник потратил на личные нужды, уверены в СК.

Об этом ведомство сообщает 14 апреля в своих социальных сетях.

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении главного опера уголовного розыска ОМВД Кировского района.

Как сообщает издание 47news, речь идет о сумме в 25 тысяч рублей за подержанную «Дэу Нексию».



В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что задержание провели коллеги — оперативники службы собственной безопасности в момент передачи денег.



«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — заявили в главке.



О том, как задерживали начальника уголовного розыска Кировского района области, «Фонтанка» писала накануне.

