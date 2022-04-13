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    «Дело попахивает взяткой». В Кировске задержали начальника уголовного розыска

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    6 комментариев

    К подполковнику полиции Кировска пришли с недружелюбным визитом, а незадолго до этого он принимал в кабинете некоего «штатского». Подробности истории 13 апреля раскрывает 47news.

    По данным издания, оперативники Управления собственной безопасности ГУ МВД зашли на работу к начальнику уголовного розыска района Алексею Коневу и повалили его лицом в пол. Предположительно, за полчаса до этого к нему пришел посетитель, который, вероятно, записывал разговор и что-то передал Коневу в рамках оперативного эксперимента. Можно предположить, что речь идет о взятке.

    Как пишет 47news, в кабинете у Конева проходит осмотр, а дома будет обыск.

    Конев вступил в должность в конце прошлого года, а до этого работал в «убойном» отделе уголовного розыска. Стоит отметить, что коллеги о нем отзываются неплохо.

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    Комментарии (6)

    Свободу Лёхе!
    "Откудова" это дурацкое Слово.. - "Взятка"? Правильнее говорить.. - Благодарность..)
    265027801
    Удивили прямо!! 2 часа инвалиды тыкались в занятую парковку одного дебила, с надписью психолог. 2 раза звонил, 112..всем все равно. Пойду ему свастику нарисую, может тогда инвалиды смогут запарковвттся.
    sektor7
    Ногами вперёд- вот плохая примета.
    А лицом в пол это терпимо
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