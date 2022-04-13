«Дело попахивает взяткой». В Кировске задержали начальника уголовного розыска

К подполковнику полиции Кировска пришли с недружелюбным визитом, а незадолго до этого он принимал в кабинете некоего «штатского». Подробности истории 13 апреля раскрывает 47news.

По данным издания, оперативники Управления собственной безопасности ГУ МВД зашли на работу к начальнику уголовного розыска района Алексею Коневу и повалили его лицом в пол. Предположительно, за полчаса до этого к нему пришел посетитель, который, вероятно, записывал разговор и что-то передал Коневу в рамках оперативного эксперимента. Можно предположить, что речь идет о взятке.



Как пишет 47news, в кабинете у Конева проходит осмотр, а дома будет обыск.



Конев вступил в должность в конце прошлого года, а до этого работал в «убойном» отделе уголовного розыска. Стоит отметить, что коллеги о нем отзываются неплохо.

