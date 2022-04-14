Была «ёлка» — будет «елка»: в России задумали реформу русского языка — вот что изменится

Это уже вторая попытка за последние полгода.

Фото: Егор Алеев/ТАСС Поделиться Поделиться





Минпросвещения опубликовало документ с новыми правилами русского языка. Это уже вторая попытка изменений за последние полгода: первую версию публиковали в ноябре 2021 года, но тогда в орфографической комиссии РАН проект раскритиковали за «необдуманные нововведения». Какие новые правила предлагают нам в Минпросвещения?

Что в новом проекте? Документ состоит из 162 страниц и разбит на четыре главы, в которых говорится о правописании гласных и согласных, базовых правилах переноса, написании непроверяемых и чередующихся гласных, твердого и мягкого знаков, а также буквы «й». В целом существенных изменений этот проект в русский язык не принесет, но интересные моменты в нём всё равно присутствуют.

Первый и самый важный из них — буква «ё» по-прежнему остается необязательной для использования на письме. В документе прописано три варианта ее возможного использования: в специальных текстах, словарях, букварях и школьных учебниках;

в случаях, когда без буквы «ё» слово приобретает другой смысл (например, «всё» и «все»);

в случаях, когда нужно указать на верное произношение слова (например, «новорождённый», «побасёнка», «щёлочка»). Но даже в этих случаях присутствие буквы «ё» зависит только от желания автора. В этой же главе указано, в каких случаях надо писать слова с прописной буквы: это касается, например, названий органов власти, госучреждений и общественных организаций (Государственная дума, Академия наук, Санкт-Петербургский государственный университет и так далее). Кроме того, рекомендуется писать с большой буквы «имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания»: Бог, Господь, Всевышний, Святой Дух, Святая Троица, Аллах и тому подобные (сюда же входят и имена языческих богов).

В остальных главах тоже есть интересные примеры, о которых может знать не каждый. Например, то, как пишется иностранное слово в языке заимствования, вовсе не будет служить критерием для аналогичного написания в русском. В частности, это касается удвоенных согласных (office — «офис», business — «бизнес», trottoir — «тротуар»). Кроме того, удвоенная буква «ч» встречается только в иностранных словах («карпаччо»). Общественное обсуждение документа продлится до 20 апреля. Редактором проекта новых правил стал глава орфографической комиссии РАН Алексей Шмелёв. Как рассказал Шмелёв газете «Коммерсантъ», проект был подготовлен на основе академического справочника 2006 года, нормы с тех пор существенно не менялись, поэтому никаких революционных изменений в новом документе нет. — Как во всех справочниках, в нём есть некоторое число ошибок и неточностей. Авторскому коллективу было дано задание подготовить актуализированное пособие, соответствующее современным орфографическим нормам, — пояснил глава комиссии.

По словам Алексея Шмелёва, полный свод правил орфографии Институт русского языка РАН подготовит к концу 2023 года. А как выглядел первый вариант?

В ноябре 2021 года Минпросвещения РФ опубликовало первую версию проекта — это был документ на 131 страницу, в котором было больше радикальных изменений. Самое главное из них: возвращение обязательной буквы «ё» в орфографию для передачи ударного гласного «о» («ребёнок», «пьёт»), после согласных («пьёт», «бельё») и шипящих («дирижёр», «ухажёр»). Кроме того, предлагалось и следующее:

использовать твердый знак в качестве разделителя в иноязычных именах собственных (например, город Кизилюрт становился Кизилъюртом);

писать изделия иностранных торговых марок по-русски и с маленькой буквы (например, «тойота», «вольво», «панасоник»).

Такие изменения ожидали русский язык, если бы приняли первый вариант проекта Дмитрий Гладышев / Городские порталы Поделиться Поделиться





В итоге проект раскритиковала орфографическая комиссия РАН, которая нашла в нём «механистические сокращения и необдуманные нововведения», а также полное отсутствие научного аппарата. Пока правила не поменяли, успевайте проверить свои знания русского языка по нашим тестам на грамотность: