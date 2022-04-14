Глава хаски-центра из Петербурга прошла самую протяженную в мире гонку на собачьих упряжках

Руководитель хаски-центра «Белый ветер» в Санкт-Петербурге Олеся Каримова успешно прошла гонку на собачьих упряжках «Берингия-2022» на Камчатке. Протяженность маршрута составила более 1000 километров, а сама гонка длилась с 7 по 25 марта. Об этом 14 апреля «Фонтанке» рассказали в пресс-службе центра.



К «Берингии» погонщица готовилась несколько лет. Маршрут был разделен на 15 этапов, от 16 до 130 километров каждый. Каримова заняла четвертое место с результатом 69 часов 49 минут.