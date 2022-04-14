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    Глава хаски-центра из Петербурга прошла самую протяженную в мире гонку на собачьих упряжках

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    1 комментарий

    Руководитель хаски-центра «Белый ветер» в Санкт-Петербурге Олеся Каримова успешно прошла гонку на собачьих упряжках «Берингия-2022» на Камчатке. Протяженность маршрута составила более 1000 километров, а сама гонка длилась с 7 по 25 марта. Об этом 14 апреля «Фонтанке» рассказали в пресс-службе центра.

    К «Берингии» погонщица готовилась несколько лет. Маршрут был разделен на 15 этапов, от 16 до 130 километров каждый. Каримова заняла четвертое место с результатом 69 часов 49 минут.

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    Хаски-центр «Белый ветер» считается самым крупным на Северо-Западе, возглавляющая его Олеся Каримова последние десять лет готовит ездовых собак для гонок на длинные дистанции.

    Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» проводится с 1997 года. Она включена в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная в мире.

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    Комментарии (1)

    hal9000
    Собаки наверно в недоумении..одна у другой спрашивает-Куда мы бежим??..а тот..незнаю я бегу вон за этой собакой..а тот, ну спроси унее куда мы бежим..а она-Собака собака куда мы бежим??..а тот незнаю я вон за той бегу..а тот ну спроси у нее куда мы бежим??..а тот- да незнаю..чет ссать охота..а куда поссать ни столба нет ни дерева..
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