    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, ю-з

    767мм

    67%

    Подробнее
    usd79.85eur86.72
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Книги

    Минцифры расскажет писателям, каким стандартам соответствовать

    1482
    23 комментария

    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрабатывает стандарты профессии «писатель». Приказ об этом ведомство опубликовало на официальном сайте.

    Его целью указывается «проработка вопросов, связанных с разработкой профессионального стандарта профессии (специальности) «писатель» и нормативного закрепления писательской деятельности как профессиональной в соответствии с законодательством Российской Федерации». Что конкретно стоит за формулировкой, не расшифровывается. Документ был обнародован 12 апреля.

    Уже создана рабочая группа, которая будет заниматься этим вопросом. Её руководителем назначен ректор Литинститута Алексей Варламов. Заместителями руководителя рабочей группы стали заместители директора департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Юрий Пуля и Михаил Арзаманов.

    Раннее «Фонтанка» рассказала, как в Российской национальной библиотеке оказался «экстремистским» портрет Марка Твена.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (23)

    Evil_Dogooder
    Вот других-то проблем в стране нерешённых не осталось, только надо писателей стандартизировать. Этих людей надо за растрату бюджетных средств к ответственности привлекать, а лучше вовсе уволнять, для экономии оных.
    Андрей_спб
    37 год всё ближе
    angel of death
    сборище старых маразматиков собралось указывать писателям, как им писать... курам на смех =Р
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний