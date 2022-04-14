Минцифры расскажет писателям, каким стандартам соответствовать

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрабатывает стандарты профессии «писатель». Приказ об этом ведомство опубликовало на официальном сайте.
Его целью указывается «проработка вопросов, связанных с разработкой профессионального стандарта профессии (специальности) «писатель» и нормативного закрепления писательской деятельности как профессиональной в соответствии с законодательством Российской Федерации». Что конкретно стоит за формулировкой, не расшифровывается. Документ был обнародован 12 апреля.
Уже создана рабочая группа, которая будет заниматься этим вопросом. Её руководителем назначен ректор Литинститута Алексей Варламов. Заместителями руководителя рабочей группы стали заместители директора департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Юрий Пуля и Михаил Арзаманов.
Раннее «Фонтанка» рассказала, как в Российской национальной библиотеке оказался «экстремистским» портрет Марка Твена.