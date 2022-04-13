Неизвестные бросили коктейль Молотова в виллу российского бизнесмена в Италии

Неизвестные злоумышленники атаковали коктейлем Молотова виллу российского бизнесмена в городке Кастильончелло в итальянской провинции Ливорно. О происшествии со ссылкой на местную газету il Tirreno вечером 13 апреля сообщает РИА Новости.
По информации издания, вилла, расположенная в городе на берегу Лигурийского моря, принадлежит 37-летнему (по другим данным, 38-летнему) строительному магнату из Татарстана Тимуру Зайнутдинову. Он использовал виллу только в период летнего отпуска, на момент попытки поджога в ней никто не жил, уточняет итальянская газета.
Первым о возгорании сообщил прохожий: от огня пострадала входная решетка дома. Ущерб, пишет издание, оценивается как незначительный.
Ранее «Фонтанка» писала еще об одном подобном происшествии в итальянском городе Комо, где неизвестные с помощью покрышек пытались поджечь виллу российского телеведущего Владимира Соловьева.