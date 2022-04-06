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    Неизвестные пытались поджечь виллу телеведущего Соловьёва в Италии с помощью покрышек

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    Утром в среду, 6 апреля, неизвестные предприняли попытку совершить поджог виллы российского телеведущего Владимира Соловьёва в итальянском городе Комо. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

    По данным издания, пожарных, предположительно, вызвал один из местных жителей. Прибывшие на место спасатели без труда потушили возгорание. Отмечается, что поджигатели использовали покрышки. При этом газета уточняет, что от действий злоумышленников пострадал и другой, предположительно, принадлежащий Соловьёву дом в Комо, на стенах которого они оставили некие надписи.

    «Фонтанка» писала, что в начале марта итальянская Финансовая гвардия арестовала недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьёва, попавших в санкционные списки Евросоюза из-за событий на Украине. Итальянские СМИ сообщали, что речь идёт о двух виллах Соловьёва на озере Комо и вилле Усманова в Сардинии.

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    Комментарии (20)

    Leo.S
    Интересно послушать ,что он лично по этому поводу возвопит
    Вотэтода
    Виллу в Италии ладно.
    Вилла в России в настоящий момент важнее.
    DanCitizen
    Ой, а что случилось? Почему к новости про Жириновского отключили комментарии?
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