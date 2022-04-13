Россия вводит очередные «зеркальные» санкции. В списке — 87 канадских сенаторов

В связи с решением властей Канады, объявивших о внесении всего состава Совета Федерации в «черный список» лиц, на которых распространяются санкционные ограничения, российские власти, в свою очередь, «на основе взаимности» вводят контрмеры против сенаторов канадского парламента. Об этом вечером 13 апреля сообщили в МИД РФ.
«Указанные лица внесены на постоянной основе в российский «стоп-лист» в порядке реакции на враждебные шаги, предпринимаемые Оттавой, которая вопреки национальным интересам пытается быть в авангарде русофобского курса нынешней Администрации США», — говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В документе приводится поименный перечень канадских сенаторов, в отношении который вводятся санкции. Всего в списке — 87 фамилий.
«В ближайшее время планируются новые объявления о контрсанкциях применительно к Канаде, включая очередное расширение российского «стоп-листа», — добавили в МИД РФ.
Напомним, что ранее Россия также ввела санкции в отношении почти 400 конгрессменов США.