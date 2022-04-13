Почти 400 конгрессменов США внесены в черный список МИД РФ

Российские власти ввели персональные санкции в отношении 398 конгрессменов США. Об этом сообщается вечером 13 апреля на официальном сайте МИД РФ.
«В порядке реакции на очередную волну антироссийских санкций, введенных администрацией Джо Байдена 24 марта против 328 депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, что с учетом прежде внесенных в черный список российских парламентариев составляет практически весь ее состав, вводятся «зеркальные» санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США», — уточняется в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, что в конце марта в санкционный список Минфина США попали 48 предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ, 328 депутатов Госдумы и лично глава Сбербанка Герман Греф.