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    Почти 400 конгрессменов США внесены в черный список МИД РФ

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    9 комментариев

    Российские власти ввели персональные санкции в отношении 398 конгрессменов США. Об этом сообщается вечером 13 апреля на официальном сайте МИД РФ.

    «В порядке реакции на очередную волну антироссийских санкций, введенных администрацией Джо Байдена 24 марта против 328 депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, что с учетом прежде внесенных в черный список российских парламентариев составляет практически весь ее состав, вводятся «зеркальные» санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США», — уточняется в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, что в конце марта в санкционный список Минфина США попали 48 предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ, 328 депутатов Госдумы и лично глава Сбербанка Герман Греф.

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    Комментарии (8)

    angel of death
    курам на смех эти ответные "меры" ... прям сплю и вижу, как американцы хотят жить в Воркуте, или на Колыме... прям бегут и падают со своих красочных пляжей в Лос-Анджелесе и Каннах, чтобы успеть сесть на резиновые лодки чтобы припасть к берёзкам =))))

    как была утечка мозгов специалистов в стране, так в этом году она только усилится...
    MAGDANOZA
    МИД мог бы им строго указать, или хотя бы внести в полосатый список.
    xepnuminu
    а с чего вдруг вечно пьяный канашенка решил
    что ему не суждено в луже утонуть. не понимаю.
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