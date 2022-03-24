США ввели санкции против оборонных предприятий России, главы Сбербанка и депутатов Госдумы

Минфин США ввел новые санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ведомства.
Под ограничения попали 48 предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ. Среди них — АО «Корпорация тактического ракетного вооружения» и ее гендиректор Борис Обносов. Затронули санкции и АО «Кронштадт» — это подрядчик, разрабатывающий и производящий оборудование, ПО и комплексные решения для беспилотной авиации и оборонной промышленности.
В Вашингтоне утверждают, что отключение этих компаний от западных технологических и финансовых ресурсов окажет «глубокое и долгосрочное влияние на оборонно-промышленную базу России и ее цепочку поставок».
Минфин также указал, что стремится ограничить способность Банка России использовать международные резервы, включая золото, для поддержки экономики и финансирования спецоперации на Украине. В связи с этим под санкции попадают любые операции с золотом, связанные с ЦБ РФ.
Помимо этого в санкционный список внесены глава Сбербанка Герман Греф и 328 депутатов Госдумы. Их счета на территории США будут заблокированы. На сайте Белого дома указано, что всего США включили в «черный список» более 600 физических и юридических лиц.
В четверг Греф попал под санкции Великобритании. Компанию ему составили основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков и другие чиновники, топ-менеджеры и предприниматели.