США ввели санкции против оборонных предприятий России, главы Сбербанка и депутатов Госдумы

Минфин США ввел новые санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ведомства.



Под ограничения попали 48 предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ. Среди них — АО «Корпорация тактического ракетного вооружения» и ее гендиректор Борис Обносов. Затронули санкции и АО «Кронштадт» — это подрядчик, разрабатывающий и производящий оборудование, ПО и комплексные решения для беспилотной авиации и оборонной промышленности.



В Вашингтоне утверждают, что отключение этих компаний от западных технологических и финансовых ресурсов окажет «глубокое и долгосрочное влияние на оборонно-промышленную базу России и ее цепочку поставок».

