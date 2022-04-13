Суд начал арестовывать ростовских дэпээсников и их сообщников, подозреваемых во взятках на 14 млн рублей

Суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения в виде ареста первому из 28 полицейских и их соучастников, подозреваемых в вымогательствах взяток у водителей за якобы совершенные правонарушения. Об этом вечером 13 апреля сообщает РИА Новости.



По данным агентства, суд рассмотрел ходатайство в отношении временно безработного жителя Ростовской области Владимира Барчишина. Уточняется, что ранее он был судим по статье о мошенничестве, а накануне задержан «по уголовному делу коррупционной направленности».

