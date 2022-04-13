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    Суд начал арестовывать ростовских дэпээсников и их сообщников, подозреваемых во взятках на 14 млн рублей

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    7 комментариев

    Суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения в виде ареста первому из 28 полицейских и их соучастников, подозреваемых в вымогательствах взяток у водителей за якобы совершенные правонарушения. Об этом вечером 13 апреля сообщает РИА Новости.

    По данным агентства, суд рассмотрел ходатайство в отношении временно безработного жителя Ростовской области Владимира Барчишина. Уточняется, что ранее он был судим по статье о мошенничестве, а накануне задержан «по уголовному делу коррупционной направленности».

    «Фонтанка» писала, что по версии следствия, в 2017–2020 годах должностные лица Донского отдельного батальона ДПС по Ростовской области регулярно брали взятки у водителей, проезжавших по трассе «Дон» в Аксайском районе. Предполагается, что таким образом злоумышленники прикарманили в общей сложности более 14 миллионов рублей.

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    Комментарии (7)

    ssr
    Легко вычислить, когда самолёт не летает.
    Kit.
    "Никогда такого не было - и вот опять!"
    alexadmin
    Имею два вопроса:
    1) Почему всего 28?
    2) Почему начали с Ростова?
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